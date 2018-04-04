Türkiye, Rusya ve İran’dan ortak Suriye bildirisi

Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve belli bir mezhep temelinde olmayan yapısına olan kuvvetli taahhütlerini yinelemişlerdir. Kim tarafından gerçekleştirildiğine bakılmaksızın atılacak adımların hiçbirinin ilgili BM kararları ve Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerinin iradesi tarafından tasdik edilen bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüyle komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir."

Liderlerin Soçi’de 30 Ocak 2018’de toplanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin siyasi sürecin önünü açan önemli bir kilometre taşı olduğuna dair inançlarını ifade ettikleri vurgulanan bildiride, "BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplum tarafından desteklenen, bir Anayasa Komitesi kurulması yolundaki mutabakat başta olmak üzere Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerinin iradesini yansıtan kongre sonuçlarının takibini yapma yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir. Komitenin BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisinin yardımıyla ve üç garantör ülke ile eş güdümle Cenevre’deki çalışmalarına bir an önce başlamasını kolaylaştırmaya yönelik desteklerini teyit etmişlerdir. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarına destek olmaları için Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve belli bir fraksiyon temelinde olmayan yapısına bağlı olan muhalefete ve uluslararası topluma çağrıda bulunmuşlardır" denildi.

Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine ve ihtilafın sadece müzakere edilmiş bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair inançların ifade edildiği bildirilerek, "Suriyelilere; ülkelerinin birliğini yeniden tesis etmelerinde Suriye halkının desteğini alacak bir anayasa ile sonuçlanmak üzere Suriye halkının özgür iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde ve ev sahipliğinde büyütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir süreç ve katılmaya ehil tüm Suriyeliler’in BM’nin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarında yardımcı olma gerekliliğini yinelemişlerdir. BM Güvenlik Konseyi tarafından tanımlandığı üzere Suriye’deki DEAŞ, Nusra Cephesi ve El Kaide veya DEAŞ ile bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumların ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıklarını teyit etmiş ve uluslararası terörizimle mücadeleye yönelik ortak çabalarının başarısının altını çizmişlerdir. Terörle mücadelede yukarıda belirtilen terör örgütlerinin ateşkes rejimine katılmış ve katılacak olan silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılmasının sivil zaiyatın önlenmesi bakımından büyük önem arz ettiğinin altını çizmişlerdir" ifadelerine yer verildi.