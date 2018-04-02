HABER

Türkiye S-400’leri daha erken alabilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya’nın S-400’leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi.Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov verdiği brifingde, gazetecilerin S-400’ün Türkiye’ye teslim süresini kısaltma konusunda sordukları soruyu cevapladı.

Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya’nın S-400’leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi.
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov verdiği brifingde, gazetecilerin S-400’ün Türkiye’ye teslim süresini kısaltma konusunda sordukları soruyu cevapladı. Rusya’nın Türkiye’den S-400 sistemlerinin teslim süresini azaltma talebini karşılamak için çaba göstereceğini söyleyen Uşakov, “Bu istek, bildiğiniz gibi Türkiye tarafından yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov zaten buna cevap verdi. Bildiğim kadarıyla, Türk tarafının bu isteğini temin etmek için teslimat üzerinde çaba göstereceğiz. Rusya’nın S-400’leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

1060 oyla yeniden genel başkan!

1060 oyla yeniden genel başkan!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.