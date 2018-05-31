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"Türkiye sağlık alanında dünyaya örnek gösteriliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Türkiye sosyal politikaları uygulama noktasında dünya üzerinde örnek bir ülke olarak karşımızda duruyor. Biz sağlık alanında fevkalade güzel işler yaptık, şu anda dünyaya örnek olarak gösteriliyoruz" - "Türkiye'de ömür ortalaması 78 yaş üzerine çıktı, bu sevindirici bir şey. Bu dünya ortalamasının üzerinde, batılı ülkelerin de bulunduğu seviyededir"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye sosyal politikaları uygulama noktasında dünya üzerinde örnek bir ülke olarak karşımızda duruyor. Biz sağlık alanında fevkalade güzel işler yaptık, şu anda dünyaya örnek olarak gösteriliyoruz." dedi.

Bakan Demircan, seçim çalışmaları kapsamında Canik ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret eden Demircan, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Devletin, milletin her türlü ihtiyacını karşılamak noktasında üzerine düşeni yaptığına işaret eden Demircan, şunları dile getirdi:

"Bu hizmetleri daha da geliştirecektir. Türkiye güçlendikçe, geliştikçe ve imkanlarını artırdıkça tüm insanımıza elini uzatacaktır, onların ihtiyaçlarını giderecektir. Türkiye sosyal politikaları uygulama noktasında dünya üzerinde örnek bir ülke olarak karşımızda duruyor. Biz sağlık alanında fevkalade güzel işler yaptık, şu anda dünyaya örnek olarak gösteriliyoruz. Sosyal politikalar alanında da aynı güzellikleri yapıyoruz. Türkiye'de herkes sosyal güvenlik şemsiyesi içindedir. Maddi imkanı olanı primini kendisi ödeyerek ama maddi imkanı olmayanın primini devlet ödeyerek herkes sosyal güvence kapsamı içindedir."

Huzurevlerinde kalan yaşlıların tüm sıkıntıları ile devletin ilgilendiğini ifade eden Demircan, "Biz sizlere bakma noktasında millet olarak büyük bir onur ve gurur sahibiyiz. Yaşlısına ve ihtiyaç sahibine bakmayan milletin önünü Cenabı Allah açmaz. O nedenle biz bu onuru milletimizle paylaşıyoruz." diye konuştu.

- Türkiye'de yaş ortalamasının 78'in üzerinde

Türkiye'de yaş ortalamasının 78'in üzerine çıktığını belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Bu sevindirici bir şey. Bu dünya ortalamasının üzerinde, batılı ülkelerin de bulunduğu seviyededir. Onların yapamadıklarını biz yapacağız ve yapıyoruz. Yaşlımıza ve bakıma muhtaç insanımıza bakmak bizim onurumuzdur."

- "Parlamenter sistemde sürekli vesayet yaşandı"

Bakan Demircan, Türkiye'de parlamenter sistemde çok başlılık olduğunu ve sürekli krizler yaşandığını ifade etti.

"Parlamenter sistemde sürekli vesayet yaşandığını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin darbeleri bile dışarıya bağlıydı yani dış bağlantılıydı.12 Eylül darbesini yapanlar için Amerikan Büyükelçisi nasıl rapor geçmişti? 'Bizim uşaklar başarılı' demişti. En son darbe teşebbüsünü yapan nerede şimdi? Darbeci FETÖ Amerika'da. Yani böylesi dış vesayet, çok başlılık ve krizler..Sonuç? Türkiye kalkınması gerekirken, istediği seviyede kalkınamayan bir ülke. Bir de coğrafyamıza dönüp bakalım. Bu coğrafya zor bir coğrafya, burada zayıf devlet yaşamaz, bunu bilin. Bu tarih boyunca bu böyle olmuştur. Burada güçlü olmak zorundayız. Ama sürekli hükümet krizleriyle, 10 yılda bir darbelerle bugün ülke sarsılıyorsa ki her darbe ülkeyi en az 10 yıl geriye götürür ve kalkınamayız. En son 15 Temmuz darbe teşebbüsü yaşandı. Milletimiz uçurumun kenarından devletini, hükümetini tuttu aldı."

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