"Türkiye şahlanmanın eşiğinde"

Herkese hitap edebilecek, farklı meslek, yaş gruplarını barındıran geniş yelpazeli bir aday liste ile halkın karşısına çıktıklarını belirten Çam, milletin ihtiyaçlarına cevap verecek seçim manifestosu ve beyannamesinin halkta karşılık bulduğunu ifade etti.

Çam, seçime az bir süre kaldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerin 2019'da yapılmasını öngörüyorduk ancak şartlar ve ittifak içinde olduğumuz partinin talebi gereği seçimler erkene alındı. Zamanın kısa olması bizi etkilemedi. Çünkü hiçbir zaman sahadan, halktan kopan bir parti olmadık. Seçim için sahalara inmedik, 16 yıldır sahadayız. Hastalarımızla, engellilerimizle, ihtiyaç sahiplerimizle hep iç içeyiz. Teşkilatlarımız her an vatandaşın arasında. Bunun için de hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz halka dokunuyor, ihtiyaçları karşılıyor. Biz Cumhurbaşkanımızdan her zaferimizin ardından balkon konuşmasında 'ertesi günü çalışmaya başlayacaksınız' talimatı alan bir ekibiz."

Mahalle temsilcilerinin, il ve ilçe teşkilatlarının, milletvekillerinin her hafta halkla bir araya gelerek yapılanları ve yapılacak yeni çalışmaları anlattıklarını aktaran Çam, seçim için farklı bir uygulama yapmayacaklarını, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hızlandıracaklarını bildirdi.