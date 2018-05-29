"Türkiye şahlanmanın eşiğinde"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Yerli ve milli, dik duruşa sahip, kendi geleceğini belirleyen Türkiye, artık şahlanmanın eşiğinde. Bunu en iyi bilen ve anlayan da kadınlarımız." dedi.

AK Parti Ankara milletvekili adayı da olan Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geleceği yeni dönemde Türkiye’nin şahlanışına talip olduklarını dile getiren Çam, "2002 yılından beri dirilişi gerçekleştirdik. Türkiye’yi karanlık günlerin pençesinden kurtardık. AK Parti yıllardır ekonomisinde, savunma sanayisinde, enerjisinde kendine yeten, ayağında pranga olmayan tam bağımsız Türkiye’yi inşa ediyor. Artık yönetim sistemimiz değişiyor. 'Güçlü Meclis, güçlü başkan ve güçlü Türkiye' diyerek yola çıktık. Yerli ve milli, dik duruşa sahip, kendi geleceğini belirleyen Türkiye, artık şahlanmanın eşiğinde. Bunu en iyi bilen ve anlayan da kadınlarımız." diye konuştu.