HABER

Türkiye sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Türk milleti karar verecek. Biz de sandıklardan çıkan karara saygılıyız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türk milleti karar verecek. Biz de sandıklardan çıkan karara saygılıyız." dedi.

Torun, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullanmak üzere geldiği Fen Lisesinde, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra 1025 nolu sandıkta oyunu kullanan Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke adına hayırlı olmasını diledi.

Tüm yurtta bütün partilerin demokratik bir yarış sürdürdüğünü ifade eden Torun, "Bunun sonunda Türk milleti karar verecek. Biz de sandıklardan çıkan karara saygılıyız." dedi.

Torun, sandık güvenliğine değinerek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız bu konuda bir süredir eğitim alıyorlar. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Bu konuda gayet de başarılıyız. Tüm sandıklarda görevlilerimiz var. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda gerekli yasal koşulları yerine getirme adına da avukatlarımız hazır."

Tartışmasız, hoşgörülü ve demokratik bir ortamda sürecin tamamlanmasını dileyen Torun, "Bugüne kadar bu süreci başarılı bir şekilde buraya kadar getirdik. Bundan sonra da karşılıklı hoşgörü içerisinde bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Seyit Torun, seçim sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan teşkilat üyelerine ve basın mensuplarına da teşekkür etti.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Adalet Bakanı Gül: Şu an için hiçbir olumsuz durum yokAdalet Bakanı Gül: Şu an için hiçbir olumsuz durum yok
Amasya’da seçmen sandık başındaAmasya’da seçmen sandık başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu Sandık

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.