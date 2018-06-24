Türkiye sandık başında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türk milleti karar verecek. Biz de sandıklardan çıkan karara saygılıyız." dedi.

Torun, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullanmak üzere geldiği Fen Lisesinde, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra 1025 nolu sandıkta oyunu kullanan Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke adına hayırlı olmasını diledi.

Tüm yurtta bütün partilerin demokratik bir yarış sürdürdüğünü ifade eden Torun, "Bunun sonunda Türk milleti karar verecek. Biz de sandıklardan çıkan karara saygılıyız." dedi.

Torun, sandık güvenliğine değinerek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız bu konuda bir süredir eğitim alıyorlar. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Bu konuda gayet de başarılıyız. Tüm sandıklarda görevlilerimiz var. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda gerekli yasal koşulları yerine getirme adına da avukatlarımız hazır."

Tartışmasız, hoşgörülü ve demokratik bir ortamda sürecin tamamlanmasını dileyen Torun, "Bugüne kadar bu süreci başarılı bir şekilde buraya kadar getirdik. Bundan sonra da karşılıklı hoşgörü içerisinde bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Seyit Torun, seçim sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan teşkilat üyelerine ve basın mensuplarına da teşekkür etti.

