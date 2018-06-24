AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye artık bölgesel büyük bir güç. İnşallah Türkiye, seçimlerle birlikte çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçimlerde de gördük, vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz." dedi.
Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullanmak amacıyla, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İlkokuluna geldi. Eroğlu, burada Şuhut Kaymakamı Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve partililer tarafından karşılandı.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.
Seçimlerin Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu ifade eden Eroğlu, "Milletimize güveniyorum. Bizim milletimiz feraset sahibi. Gurur duyduğumuz bir millet. İnşallah gereğini yapacaktır. Allah inşallah milletimize, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
- "Seçimler her tarafta güzel bir şekilde yürüyor"
Eroğlu, seçimleri tüm dünyanın takip ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çünkü Türkiye artık bölgesel büyük bir güç. İnşallah Türkiye, seçimlerle birlikte çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçimlerde de gördük, vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun, mübarek olsun. Seçimler her tarafta güzel bir şekilde yürüyor. Seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Demokratik bir şölen, bayramdır bugün. Dolayısıyla herkesin bu şekilde demokratik hakkını rahat bir şekilde kullanması için devletimiz her türlü tedbiri almıştır. Aldığımız haberlere göre de vatandaş huzur içinde, çok rahat bir şekilde oyunu kullanıyor. Bir huzur var. Demokratik hakkını kullanan herkese gönülden teşekkür ediyorum, dua ediyorum ayrım yapmadan."
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