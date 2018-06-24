HABER

"Türkiye, seçimlerle birlikte çok daha ileri gidecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Türkiye artık bölgesel büyük bir güç. İnşallah Türkiye, seçimlerle birlikte çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçimlerde de gördük, vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye artık bölgesel büyük bir güç. İnşallah Türkiye, seçimlerle birlikte çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçimlerde de gördük, vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz." dedi.

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullanmak amacıyla, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İlkokuluna geldi. Eroğlu, burada Şuhut Kaymakamı Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve partililer tarafından karşılandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu ifade eden Eroğlu, "Milletimize güveniyorum. Bizim milletimiz feraset sahibi. Gurur duyduğumuz bir millet. İnşallah gereğini yapacaktır. Allah inşallah milletimize, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

- "Seçimler her tarafta güzel bir şekilde yürüyor"

Eroğlu, seçimleri tüm dünyanın takip ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye artık bölgesel büyük bir güç. İnşallah Türkiye, seçimlerle birlikte çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçimlerde de gördük, vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun, mübarek olsun. Seçimler her tarafta güzel bir şekilde yürüyor. Seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Demokratik bir şölen, bayramdır bugün. Dolayısıyla herkesin bu şekilde demokratik hakkını rahat bir şekilde kullanması için devletimiz her türlü tedbiri almıştır. Aldığımız haberlere göre de vatandaş huzur içinde, çok rahat bir şekilde oyunu kullanıyor. Bir huzur var. Demokratik hakkını kullanan herkese gönülden teşekkür ediyorum, dua ediyorum ayrım yapmadan."

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandıNusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı
Adalet Bakanı Gül: Şu an için hiçbir olumsuz durum yokAdalet Bakanı Gül: Şu an için hiçbir olumsuz durum yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Bakan Eroğlu Oy seçim Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.