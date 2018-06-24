AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye artık bölgesel büyük bir güç. İnşallah Türkiye, seçimlerle birlikte çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçimlerde de gördük, vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz." dedi.

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullanmak amacıyla, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İlkokuluna geldi. Eroğlu, burada Şuhut Kaymakamı Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve partililer tarafından karşılandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu ifade eden Eroğlu, "Milletimize güveniyorum. Bizim milletimiz feraset sahibi. Gurur duyduğumuz bir millet. İnşallah gereğini yapacaktır. Allah inşallah milletimize, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

- "Seçimler her tarafta güzel bir şekilde yürüyor"