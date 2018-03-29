Türkiye-Sudan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Akyürek'in kabulü

Türkiye-Sudan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani'yi kabul etti.
Akyürek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zaten biz kardeşiz, daima yanınızdayız. Siz de bizim yanımızdasınız. Siz ve ekibiniz şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Kordofani de önümüzdeki hafta Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini anımsatarak, toplantıda iki ülke arasındaki anlaşmaların gözden geçirileceğini ve değerlendirmelerde bulunulacağını söyledi.
Bu kapsamda iki ülke parlamentolarının çalışmalarının da önemine değinen Kordofani, iş birliği anlaşmalarının Mecliste kabul edilerek yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.
Türk iş adamlarına Sudan'ı tanıtmak ve onlarla ülkedeki yatırım olanakları üzerinde görüşmek istediklerini de dile getiren Kordofani, iki ülkenin ekonomik menfaatleri için canla başla çalışacaklarını ifade etti.
Kordofani, Türkiye ve Sudan arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Sudan hükümetinin, Türk şirketlerine ve iş adamlarına ülkede ciddi şekilde alan açma konusunda gayret gösterdiğini belirtti.
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