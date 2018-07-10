Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı.
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yeni bakanlar, Türkiye tarihinin en genç kabinesi olarak dikkat çekti. En genç Bakan Zehra Zümrüt Selçuk (39) olurken en yaşlı bakan ise Hulusi Akar oldu. (64) Yeni kabinenin yaş ortalaması 49.
İşte bakanların doğum tarihleri:
Fuat oktay 1964
Abdülhamit Gül 1977
Berat Albayrak 1978
Mevlüt Çavuşoglu 1968
Süleyman Soylu 1969
Hulusi Akar 1952
Prof.dr. Ziya Selçuk 1961
Fahrettin Koca 1965
Fatih Dönmez 1965
Mehmet Cajit Turan 1960
Fatih kurum 1976
Bekir Pakdemirli 1973
Mehmet Ersoy 1968
Mehmet Kasapoğlu 1976
Ruhsar pekcan 1958
Mustafa Varank 1976
Zehra Zümrüt Selçuk 1979
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