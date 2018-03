Türkiye tarımsal ihracatta 1. sırada

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin 16 milyar dolar tarımsal ihracatla Avrupa birincisiyiz, dünya 7’ncisi olduğunu söyledi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mersin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Tarım İl Müdürlüğünün yürüttüğü İPARD 2. Aşama kapsamında hibe almaya hak kazanan 12 proje için Sözleşme İmza Töreni’ne katıldı. Törenin açış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı İsmail Yılmaz, sözleşme imzalamaya hak kazananları tebrik ederek, "Gıda güvenliği için, göçü durdurmak için, kırsal kalkınma için mutlaka kırsalın desteklenmesi gerekir. Göçün sosyal maliyeti yapılacak destekten çok çok fazladır. Bugün imzalanan desteklerle yüzde 50-70 civarında hibe alınıyor. Eskiden böyle şeyleri konuşmak mümkün değildi ancak şimdi ’yap, destekle, üret, yanında ben varım’ diyor. Geçen yıl Türkiye son çeyrekte 7.4 büyüdü. 2017’nin tamamında yüzde 3 büyüdü, tarımın katma değeri ise yüzde 6. Yılmadan, yorulmadan, usanmadan, Türkiye’nin yarınını daha iyi yapmak için çalışan çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Bizler de çiftçilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Varlıklarınızı satar bir porsiyon kuru fasulyeye değiştirirsiniz"

Türkiye’nin önünün açık olduğunu ve AK Parti olarak halkın yanında olduklarını kaydeden Bakan Fakıbaba, "Bana deseler ki ’para mı? eğitim mi?’ diyeceğim şey eğitimdir. Ama Eğitim Bakanlığı mı yoksa Gıda Bakanlığı mı deseler yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı derim. İnsanlar ayakkabısız olabilir, belki ceketi, kravatı da olmayabilir ama kahvaltı yapmak zorundadır. Öğle yemeğini, akşam yemeğini yiyecek. İnsanların açlığa dayanmak için belirli bir müddeti vardır. Tüm varlığınızı satar bir porsiyon kuru fasulyeye değişirsiniz. Bunu üreten fedakar çiftçi arkadaşlarım ve benim ailem. Onlara minnettarız" şeklinde konuştu.

"Tarımda büyüme yeterli değil, daha da büyüyeceğiz"

Ülkenin kalkınması için bakanlarla ve Başbakanla sürekli görüşme halinde olduklarını vurgulayan Bakan Fakıbaba şöyle devam etti:

"Artık öyle bir yere doğru gidiyor ki gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten bu işi anadan babadan öğrenen çok değerli arkadaşlarımızın olduğu kadarıyla, bu sefer daha farklı şekilde eğitim almış arkadaşlarımız da bu işe sahip çıkıyor. ’Çobana kız vermezler’ diyorlar. Çoban kadar kutsal bir insan olur mu? Bizim her şeyimiz, canımız. Gerçekten bu işle iştigal eden, üreten, buğday üreten, süt üreten, et üreten, meyve, sebze üreten insanlar bu ülkenin en değerli insanlarıdır. İnşallah inanıyorum bu üretimimiz gittikçe artacaktır. Milli Eğitim Bakanımız söyledi, tarım ihracatında 4’ten 16 milyar dolara çıkmak her babayiğidin harcı değil. Dünya 7’ncisi ve Avrupa birincisiyiz. Tarımda büyük bir büyüme var. Yüzde 4.7 büyüme var. Bu yeterli mi? Değil. Daha da büyüyeceğiz.”

Konuşmaların ardından sözleşmeler imzalandı.