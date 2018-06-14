TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye terör konusunda kararlı duruşunu gösterdi. Bundan sonra da bu duruştan asla vazgeçmeyecek." dedi.
Aydın ve AK Parti milletvekili adayları, Besni ilçesinde CHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.
CHP'li seçmenlerle tokalaşarak bayramlarını kutlayan Aydın, demokrasi yarışında başarılar diledi.
Daha sonra MHP seçim irtibat bürosunu da ziyaret eden Ahmet Aydın ve beraberindekiler, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aydın, ziyaretlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, adım adım Kandil'e ve Münbiç'e de yaklaştıklarını söyledi.
Asıl olanın milletin selameti, Türkiye'nin geleceği ve bölgenin huzuru olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Gerek Irak gerek Suriye gerek Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin huzuru ve selameti için terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Çünkü en çok bölge halkı terörden çekiyor. Bölge halkına baskı ve şiddet uygulayan ve onların iradesine adeta ipotek koymaya çalışan terör örgütünün kendisidir. Dolayısıyla Türkiye, Irak ve Suriye'de bölgede yaşayan tüm kesimlerinde aslında huzuru ve bekası için terörle bu mücadeleyi sürdürmek durumundayız. Türkiye terör konusunda kararlı duruşunu gösterdi. Bundan sonra da bu duruştan asla vazgeçmeyecek. Gerektiğinde Kandil'e de aynı şekilde gireceğiz dedik. Ansızın girebiliriz."
Aydın, batı ülkelerinin terör örgütlerini beslemekten vazgeçmeleri gerektiğini dile getirerek, "Baktığınızda Almanya ve Avrupa'nın pek çok kentinde FETÖ ve PKK terör örgütü mensupları adeta cirit atıyor. Avrupa, terör örgütlerinin yuvası konumuna gelmiş ama Avrupası da, Amerikası da şunu bilmeli ki bugün beslemiş oldukları o terör örgütleri, o teröristler yarın bir gün oralarda da canlı bomba olarak patlayabilirler. Nitekim, Paris, Brüksel'de patladı." diye konuştu.
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