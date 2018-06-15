"Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam edecektir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ne olursa olsun, hangi işin içine girerlerse girsinler Türkiye terörle olan mücadelesine bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir." dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Merinos Parkı'ndaki Gönül Dostları Sosyal Tesisi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın tüm ümmete hayırlar getirmesini diledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu vesileyle başta İbrahim Halil Yıldız kardeşimize, tüm AK Parti camiamıza başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Bu menfur saldırıyı kınıyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bal, bal demekle ağız tatlanmaz.' sözünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gerçekten de böyle bu. Çünkü bakıyorsunuz karşınıza çıkanlar, rakipleriniz veyahut siyasi parti olarak görünen ama PKK ile PYD ile omuz omuza yürüyen HDP, 'Özgürlük, özgürlük.' diyor ama en ufak bir özgürlük hareketini bile tahammülle karşılayamıyor ve orada seçim çalışması yapan kardeşlerimize menfur bir saldırı düzenliyor. Ne olursa olsun, hangi işin içine girerlerse girsinler Türkiye terörle olan mücadelesine bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir. 40 yıldan bu yana Türkiye'nin ayaklarına pranga olan, zincir vuran, enerjisini boşa sarf etmesine sebebiyet veren bu güruhu Türkiye'nin gündeminden mutlaka çıkaracağız. Sadece Türkiye içinde saklandıkları deliklerinde bunları bularak, boğazlarına, enselerine basarak değil, sınır dışlarında nerede varlarsa Kandil'de, Avaşin'de, Sincar'da, Afrin'de bunları mutlaka temizleyeceğiz ve bu ülkeyi selamete kavuşturacağız."