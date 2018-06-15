HABER

"Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam edecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Ne olursa olsun, hangi işin içine girerlerse girsinler Türkiye terörle olan mücadelesine bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir" - "Sadece Türkiye içinde saklandıkları deliklerinde bunları bularak, boğazlarına, enselerine basarak değil, sınır dışlarında nerede varlarsa Kandil'de, Avaşin'de, Sincar'da, Afrin'de bunları mutlaka temizleyeceğiz ve bu ülkeyi selamete kavuşturacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ne olursa olsun, hangi işin içine girerlerse girsinler Türkiye terörle olan mücadelesine bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir." dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Merinos Parkı'ndaki Gönül Dostları Sosyal Tesisi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın tüm ümmete hayırlar getirmesini diledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu vesileyle başta İbrahim Halil Yıldız kardeşimize, tüm AK Parti camiamıza başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Bu menfur saldırıyı kınıyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bal, bal demekle ağız tatlanmaz.' sözünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gerçekten de böyle bu. Çünkü bakıyorsunuz karşınıza çıkanlar, rakipleriniz veyahut siyasi parti olarak görünen ama PKK ile PYD ile omuz omuza yürüyen HDP, 'Özgürlük, özgürlük.' diyor ama en ufak bir özgürlük hareketini bile tahammülle karşılayamıyor ve orada seçim çalışması yapan kardeşlerimize menfur bir saldırı düzenliyor. Ne olursa olsun, hangi işin içine girerlerse girsinler Türkiye terörle olan mücadelesine bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir. 40 yıldan bu yana Türkiye'nin ayaklarına pranga olan, zincir vuran, enerjisini boşa sarf etmesine sebebiyet veren bu güruhu Türkiye'nin gündeminden mutlaka çıkaracağız. Sadece Türkiye içinde saklandıkları deliklerinde bunları bularak, boğazlarına, enselerine basarak değil, sınır dışlarında nerede varlarsa Kandil'de, Avaşin'de, Sincar'da, Afrin'de bunları mutlaka temizleyeceğiz ve bu ülkeyi selamete kavuşturacağız."

- "Hiç şüpheniz olmasın Türkiye kazanacak"

Mayıs ayının ortalarından itibaren seçim çalışmalarının başladığını anımsatan Çavuşoğlu, "Kutlu gelecek için, bu ülkenin daha güzel yarınları için mücadele sarf etmeye devam ediyoruz. Eğer bu emeğimizi son 9 günlük zaman dilimi içinde de katlanarak sürdürürsek, çabamızı yoğunlaştırırsak, hiç şüpheniz olmasın bizler kazanacağız, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

- AK Parti Bursa Milletvekili Müezzinoğlu

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu da partililerin bayramını kutladı.

Müezzinoğlu, "9 Ağustos 1992 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çıktığım siyasi yolculuğa resmi olarak inşallah 24 Haziran akşamı, resmi sıfatları bırakarak, sizler gibi bu ülkenin geleceğine asil olarak hizmet etme gayreti içinde olacağım." dedi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle erken sona eren bayramlaşma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Manisa'da protokol üyeleri ve siyasiler bayramlaştıManisa'da protokol üyeleri ve siyasiler bayramlaştı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamazAK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

İlginizi Çekebilir

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.