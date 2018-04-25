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Türkiye, Trump’ın 1915 olayları değerlendirmesini reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 olaylarını konu alan yazılı açıklamasındaki yanlış ifadelerin Türkiye tarafından reddedildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadelerin ve sübjektif tarih yorumunun reddedildiği bildirilerek, “ABD yönetiminden beklentimiz Osmanlı’nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 olaylarını konu alan yazılı açıklamasındaki yanlış ifadelerin Türkiye tarafından reddedildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadelerin ve sübjektif tarih yorumunun reddedildiği bildirilerek, “ABD yönetiminden beklentimiz Osmanlı’nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir. Bu çerçevede, Başkan Trump’a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslüman’ın bulunduğunu hatırlatırız” denildi.
Açıklamada, Türkiye’nin bir “Ortak Tarih Komisyonu” kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam ettiği ve arşivlerini araştırmacıların istifadesine açtığı belirtilerek şunlara yer verildi:
“Öte yandan, I. Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anılmışlardır. ABD Yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu törene ilettiği ve Türkiye’nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenileri’nin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz.”

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