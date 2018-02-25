Türkiye ve Özbekistan’ın Afganistan Özel Temsilcileri Ankara’da bir araya geliyor

Türkiye ve Özbekistan’ın Afganistan Özel Temsilcileri Ankara’da bir araya gelecek.

Türkiye’nin Afganistan Özel Temsilcisi Fazli Çorman ve Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla İrgaşev, 26 Şubat’ta Ankara’da bir araya gelecek. Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Afganistan sorununun çözüme kavuşturulması meselesi ele alınacak. Görüşmede Taşkent’te 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek "Afganistan’ın Gelecek Barış Yolu" temalı uluslararası Dışişleri Bakanları Toplantısı gündemi de görüşülecek.