"Türkiye yeni bir yola girecek"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yeniden aynı ilk günkü aşkla ve heyecanla 24 Haziran'dan sonra yeniden kurulacak olan cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeni yönetim sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti artık yeni bir yola girecek." dedi.

Zeybekci, AK Parti il başkanlığında düzenlenen 27'nci Dönem Denizli Milletvekili Adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir aile olduğunu ifade etti.

Türkiye sevdasının mensupları olduklarını dile getiren Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Biz bu aziz milletin, bayrağın, vatanın, devletin, bu toprakların, Türk-İslam coğrafyasının sevdalılarıyız. O sevda ile bir araya geldik hep beraber. Ve biz anamızı, babamızı nasıl ki seçme hakkımız yoksa, kardeşlerimizi seçme hakkımız yoksa, evlatlarımızı seçme hakkımız yoksa, biz birbirimizi seçme hakkı olmayan kardeşleriz. Bu kardeşlik iklimiyle, bu kardeşliğimizin bize verdiği enerji ile bugüne kadar elhamdülillah gerek bu şehirde, gerekse Türkiye'de hizmet destanları yazdık, bunu da hep beraber yaptık. Biz bunu teşkilat olarak yaptık. Bu şehirde, bu şehrin her santimetre karesinde her ne yaptıysak bunu biz birlikte yaptık. Teşkilatlarımızla yaptık. Siz olmasaydınız hiçbir şey olmazdı. Teşkilatlarımız olmasaydı ne bir belediye başkanımız olurdu, ne bir milletvekilimiz olurdu, ne büyükşehir belediye başkanımız olurdu ne de bakanımız, Ankara'da başarılı bürokratlarımız olurdu, hiçbirisi olmazdı. Her şeyin başlangıcı sizdiniz. Her şeyin başlangıcı siz oldunuz ve her daim de bunu gerek fiiliyatta, gerek dualarınızla sizlerle beraber yaptık."