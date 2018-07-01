"Türkiye yeni sistemle daha güçlü ve daha hızlı yol alacak"

"Bu, Türkiye'nin daha güçlü, daha hızlı yol almasını sağlayacak. Biz şimdi 24 Haziran seçimlerini bir tarafa koyuyoruz. Bu seçimlerde ne yaptık? Neyimiz mükemmel, neyimiz noksan? Bunları değerlendireceğiz. Milletimizin bu konuda bize vermiş olduğu mesajı en iyi şekilde okuyacağız. Bir teşkilat olarak bu okumanın neticesini birlikte hayata geçireceğiz ancak bizim genel değerlendirmemiz nedir? Bir seçim biter aslında öbür seçim başlar. Şimdi süre olarak da önümüzde bir yıldan az bir süre, 9 ayın altında bir süre var. O zaman önümüzdeki seçimin çalışmaları şimdiden başlamıştır. "

Bundan sonra Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tanıştığını ve bununla yoluna devam edeceğini kaydederek şöyle devam etti:

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tanışıyor ve bununla yoluna devam edecek. Bu, Türkiye'nin daha güçlü, daha hızlı yol almasını sağlayacak." dedi.

Demircan, yerel seçim çalışmalarını teşkilat modellerine uygun şekilde yürüterek başarıya ulaşacaklarını ifade etti.

AK Parti'nin Türkiye ile aynı coğrafyadaki mazlumların gelecek umudunu temsil ettiğini vurgulayan Demircan, bu sorumlulukta çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

- "Artık Türkiye uçuşa geçecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıktığını belirtti.

Seçimlerin asıl kazananının milletin iradesi olduğunu kaydeden Karaaslan, milletin iradesine inanarak bu yolda milletle omuz omuza yürüyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını vurguladı.

Karaaslan, AK Parti'nin birçok zorlukla mücadele ettiğini, bunun yanı sıra değişimin de öncüsü olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Değişen Türkiye'nin yeni sistemiyle birlikte hayatımıza katılacak yeniliklere bence hazırız. Bu seçim sonuçları bunu göstermekte. 16 Nisan'da biletini aldığımız uçuşumuz için koltuklara geçtik. Pilotumuz Recep Tayyip Erdoğan olacak. 16 Nisan'da kararını verdiğimiz seçim için koltuğa oturduğumuz uçuşa hazırız dedik, milletimiz de bunu bir kez daha onayladı. Artık Türkiye uçuşa geçecek. O yüzden ben bu uçuşta hep millet iradesinin yansıdığı Türkiye Büyük Millet Meclisimize burada bütün erklerin birbirinden ayrıldığı ama daha da güçlendiği yeni sistemle birlikte hayatımızın ve vatandaşlarımızın her birinin beklentilerinin daha hızlı karşılanacağı bu yeni Türkiye'de umuyoruz ki çalışmalarımız daha da bereketlenecektir. Biz küresel güç olma yolunda büyük bir iddianın sahibiyiz."

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

