"Türkiye, yeni ve büyük ufuklara emin adımlarla ilerleyecek"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye çok büyük kazançlar sağlayacağına işaret eden Akçay, "Türkiye yeni ve büyük ufuklara daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyecektir. Bugüne kadar yapılan kara propagandaların yanlış, yalan ve yanıltmanın aksine Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek. Türkiye daha demokratik ve hukuk yolunda ilerleyen bir ülke haline gelecektir, geriye dönüş yoktur." ifadesini kullandı.

Bütün bu ahval içerisinde MHP'nin Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parladığını aktaran Akçay, ülkesinin milli bekasını, istiklalini, istikbalini dikkate almayan siyasetçilerin, kör dövüşleriyle her ne olursa olsun iktidar gitsin MHP'nin güçsüz bırakılsın anlayışının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'yi Cumhur İttifakı yönetecek"

Akçay, önce ülke sonra parti anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MHP, 'Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben gelir' anlayışıyla devletimize vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, milli bekamıza ve istikbalimize sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız Cumhur İttifakı'nın temel sebebi budur. Geçmişte yaşadığımız kavgalar mücadeleler karşılıklı söylediğimiz ağır sözler elbette bunlar kayıtlardadır. MHP ve liderimiz Devlet Bahçeli ülkemiz, milletimiz için üzerine düşeni yapmış, vatanımız için bu duruşu göstermiştir. Milli ittifak bunun bir sonucudur ve bu Cumhur İttifakı 24 Haziran'dan sonra da devam edecektir. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere daha da ileri ve daha geniş yerlere taşınabilir. Ancak öncelikli konumuz 25 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesidir. Bu da 5 yıllık bir süreci kapsamaktadır ve şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki; 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi Cumhur İttifakı yönetecektir."