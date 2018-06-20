"Türkiye, yeni ve büyük ufuklara emin adımlarla ilerleyecek"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'ye çok büyük kazançlar sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye, yeni ve büyük ufuklara daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyecektir." dedi.
Partisinin Soma ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nda olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kuvvetler ayrılığının daha belirgin hale geldiği, yönetimde çift başlılığın giderildiği, güçlü meclis, güçlü hükümetin gerçekleşeceği bir yönetim sistemi olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye çok büyük kazançlar sağlayacağına işaret eden Akçay, "Türkiye yeni ve büyük ufuklara daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyecektir. Bugüne kadar yapılan kara propagandaların yanlış, yalan ve yanıltmanın aksine Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek. Türkiye daha demokratik ve hukuk yolunda ilerleyen bir ülke haline gelecektir, geriye dönüş yoktur." ifadesini kullandı.
Bütün bu ahval içerisinde MHP'nin Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parladığını aktaran Akçay, ülkesinin milli bekasını, istiklalini, istikbalini dikkate almayan siyasetçilerin, kör dövüşleriyle her ne olursa olsun iktidar gitsin MHP'nin güçsüz bırakılsın anlayışının bir sonucu olduğunu dile getirdi.
- "Türkiye'yi Cumhur İttifakı yönetecek"
Akçay, önce ülke sonra parti anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"MHP, 'Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben gelir' anlayışıyla devletimize vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, milli bekamıza ve istikbalimize sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız Cumhur İttifakı'nın temel sebebi budur. Geçmişte yaşadığımız kavgalar mücadeleler karşılıklı söylediğimiz ağır sözler elbette bunlar kayıtlardadır. MHP ve liderimiz Devlet Bahçeli ülkemiz, milletimiz için üzerine düşeni yapmış, vatanımız için bu duruşu göstermiştir. Milli ittifak bunun bir sonucudur ve bu Cumhur İttifakı 24 Haziran'dan sonra da devam edecektir. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere daha da ileri ve daha geniş yerlere taşınabilir. Ancak öncelikli konumuz 25 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesidir. Bu da 5 yıllık bir süreci kapsamaktadır ve şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki; 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi Cumhur İttifakı yönetecektir."
- "Türkiye'nin önünü açacak daha büyük hamleler"
MHP'nin cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Akçay, vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini istedi.
Akçay, şunları kaydetti:
"Ayrıca bu sistemin çok rahat, sağlıklı ve en seri şekilde yerleşip yürüyebilmesi için de mecliste Cumhur İttifakı'nın 300'den fazla çoğunluğa sahip olması ve ayrıca MHP'nin mecliste çok güçlü bir durumda olması gerekiyor. Çünkü MHP Türkiye'nin güvencesidir, sigortasıdır. MHP iktidarda olsun olmasın mecliste olsun olmasın her zaman milli irade doğrultusunda milli kararlılığını göstermiş sorumluluğunu almıştır. MHP kendi gündemine hakim bir partidir ve şu an itibariyle de gündemimizde Cumhur İttifakı'yla birlikte girdiğimiz 24 Haziran seçimleri vardır. Bu Türkiye'nin önünü açacak daha büyük hamleler yapmamıza vesile olacak ve milli devlet güçlü iktidarı sağlayan Türkiye'yi yönetim sistemiyle takip edecek bir durumdur."
Akçay, daha sonra partisinin milletvekili adaylarıyla esnaf ziyaretinde bulundu.
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