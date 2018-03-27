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"Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: - "Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi, önümüzdeki yıldan itibaren de teslimler başlıyor. Bunun S-400 alımıyla hiçbir alakası yok"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin yıllar önce F-35 projesine girdiğini, gelecek yıldan itibaren de F-35 teslimlerinin başlayacağını belirterek, "Bunun S-400 alımıyla hiçbir alakası yok." dedi.

Bakan Canikli, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "S-400'lerde son durum nedir? S-400 alımı F-35 projesini etkiler mi?" sorusu üzerine Canikli, "En son cümleyi söylediğimizden bu yana herhangi bir değişiklik yok. Anlaşma yapıldı, finansmanı da çözüldü, sipariş verildi, avans ödemesi yapıldı. Halen o noktadayız. Hatta planlanan takvimden, önceden teslim etme imkanı olur mu diye zaman zaman görüşüyoruz." diye konuştu.

Nurettin Canikli, "Bu, F-35'leri etkiler mi?" sorusuna, "Yok, onlarla ne alakası var? Hepsi ayrı projeler bunlar. Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi, önümüzdeki yıldan itibaren de teslimler başlıyor. Parasını veriyoruz, onunla hiçbir alakası yok bunun." yanıtını verdi.

"ABD Kongresi'nde bunun engellenmesine yönelik kulisin döndüğü ifade ediliyor." sözleri üzerine Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu, her şeyden önce ticari bir faaliyet. Anlaşmalar yapılmış. Biz, anlaşmalar muhaceresinde üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz. Dolayısıyla olaya öyle bakmak lazım. Bunların paraları ödenmiş ve ödenmeye devam ediliyor. Uluslararası kurallar var. Baştan yürütülmek, yapılmak istenen bir proje olsa, dediğiniz doğru. Ama öyle şey olmaz. Parasını vermişiz, karşılığı yerine gelecek. Biz görevlerimizi, yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz. Buna bağlı olarak, anlaşma ve anlaşmada yer alan kurallar çerçevesinde bütün taraflar edimlerini yerine getirecekler. Bu kadar basit bir şey."

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