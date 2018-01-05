Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti listesini güncelledi. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye'de 88 siyasi parti faaliyette bulunuyor. Listeye göre 2017 yılında 4 siyasi parti kuruldu. Bu partiler sırasıyla, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve en son 20 Aralık tarihinde kurulan Ötüken Birliği Partisi oldu. Ötüken Birliği Partisi'nin programında Türkçülük düşüncesiyle yola çıktıkları belirtiliyor.

"TÜRKÇÜ DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜ"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre kısa adı Ötüken olan partinin kurucusu ve tüzüğü henüz Yargıtay sitesine yüklenmedi. Partinin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre kurucu genel başkanı M. Hakan Semerci oldu. Yine burada yer alan programa göre parti "Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hâkim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncenin ürünü" olarak kuruldu.

Tek başına iktidara gelme amacı ile yola çıktığını belirten partinin programında Türk milleti, "anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensup, anadili Türkçe, Türk kültürüne mensup ve Türk ırkına mensup olanlar kadar Türkleşen (Türk olduğunu hatırlayan ve uyanan) kişilerin, bir araya geldiği bir kitle" olarak tanımlandı.