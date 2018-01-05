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Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti listesini güncelledi. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye'de 88 siyasi parti faaliyette bulunuyor. Listeye göre 2017 yılında 4 siyasi parti kuruldu. Bu partiler sırasıyla, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve en son 20 Aralık tarihinde kurulan Ötüken Birliği Partisi oldu. Ötüken Birliği Partisi'nin programında Türkçülük düşüncesiyle yola çıktıkları belirtiliyor.

Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti listesini güncelledi. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye'de 88 siyasi parti faaliyette bulunuyor. Listeye göre 2017 yılında 4 siyasi parti kuruldu. Bu partiler sırasıyla, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve en son 20 Aralık tarihinde kurulan Ötüken Birliği Partisi oldu. Ötüken Birliği Partisi'nin programında Türkçülük düşüncesiyle yola çıktıkları belirtiliyor.

"TÜRKÇÜ DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜ"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre kısa adı Ötüken olan partinin kurucusu ve tüzüğü henüz Yargıtay sitesine yüklenmedi. Partinin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre kurucu genel başkanı M. Hakan Semerci oldu. Yine burada yer alan programa göre parti "Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hâkim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncenin ürünü" olarak kuruldu.

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Tek başına iktidara gelme amacı ile yola çıktığını belirten partinin programında Türk milleti, "anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensup, anadili Türkçe, Türk kültürüne mensup ve Türk ırkına mensup olanlar kadar Türkleşen (Türk olduğunu hatırlayan ve uyanan) kişilerin, bir araya geldiği bir kitle" olarak tanımlandı.

Parti programında yer alan hedeflerden bazıları şöyle:

Irkı esas alan Ötüken Birliği Partisi'ne göre millet, ırk demektir. Bizler ırkımızı (milletimizi) daha çok yükseltmek için çalışmalar yapmayı kutsal görev kabul ederiz. Türk ırkının varoluş gayesi dünyaya hakim olmaktır, Türkçülük görüşünün kaynağında din mezhep birlikteliğini ölçü kabul etmeyiz kan birliği esastır.

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Türkçülüğü devletimizin temel felsefesi yapmak temel hedefimizdir.

Devletin resmi makamlarında Türklük şuuruna sahip olmayanların görev almasını reddeder.

Türkiye Cumhuriyeti siyasetine yine Türkler karar verecekler ve uygulayacaklardır. Türk siyasetinde, Türk milletvekilleri ve Türkçü millet vekilleri olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatanının bekası Türk olmayanların idaresinde olmayacaktır.

'ASKER VE POLİSLER TÜRK KÖKENLİ OLACAK, YABANCILARLA EVLİLİK YASAKLANACAK'

Asker ve polislerimiz Türk kökenli olacak, yabancılarla evlilikleri yasaklanacaktır.

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Mülteci akını durdurulacak, Türk tabiyetine geçenlerin vatandaşlıkları iptal edilerek ülkelerine geri yollanacaktır.

İdam cezası kapsamlı olarak suçlar kapsamında uygulamaya geçirilecektir.

'İMAM HATİPLER KAPATILACAK'

Ülkemizin yıllık imam ihtiyacını karşılayacak miktarda imam yetiştirecek okullar hariç tüm imam hatip liseleri kapatılacaktır. Kalan imam Hatip liselerinin müfredatı yeniden düzenlecek, analitik ve bilimsel düşünme yetisi kazandırılmış, kültürlü, felsefe ve sanat bilen imamlar yetiştirilecektir.

İlk, orta ve lise seviyesindeki okullarımızda ‘Andımız'ın ve ‘İstiklal Marşımız'ın' okunması yeniden mecburi hale getirilecektir.

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Cemaat ve tarikatlar eğitim sisteminden uzaklaştırılacak, tarikat ve cemaat yurtları kapatılacaktır.

Türk devletleri dilleri okullara seçmeli ders olarak verilecektir. Yabancı dillerde tedrisat ancak liselerde başlayacaktır.

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin içeriği yeniden düzenlenecektir. İlkokul seviyesinde asla din eğitimi olmayacaktır.

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Türkiye ırkçı İYİ parti Türkçü Ötüken Partisi

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Tarihe bakıp hiç ibret almaz mısınız? Kafatasçı bütün zihniyetler helak olmuştur. Üstünlük ırkta değil, takvadadır.
@ersengokmen neresinden baktın da gördün tarihi.... onun için 72 millet yaratılmış teki bilen yok...
pkklı hdp barış partisi türkçü ötükenciler ırkçı! ben sokakta bu kürttür denilip öldürülen insan görmedim ama Türk askeri polisi diye sokak ortasında yattığı yatağında kalleşçe öldüren ırkçılar gördüm. Türk milliyetçiliği top yekün milliyetçiliktir ve dışa karşı bir politikadır komünist solcular bunu bir türlü öğrenemedi!
@zerdali12 Daha seçim olmadan ağlamaya başadınız lan :D Bugün olmazsa yarın yarın olmazsa diğer gün olacak . TÜRKLER KAZANACAK
@zerdali12 hay agzına saglık
@zerdali12 ASLANSIN BE DOĞRU YAKLAŞIM DÜŞÜNCE O ANLAYAMADIKLARIMIZ GÖT LERİ SIKIŞINCA NE IRKI OLDUĞUNU ANLIYORLAR O DA GEÇİNCE GENE AYNI OLUYORLAR ANLAMAK MÜMKÜN OLMUYOR OZAMAN BKALEMUN OLUYORLAR TEHLİKELİ İNSANLAR
@zerdali12 Vay canına..! Zerdali REİS, Ötüken den, Solculara nasıl bir bağ kurmak bu..? Kafan karışık, Eğitimin az, Bilgi yoksunu olabilirsin Hoşgörülebilir Ancak, İFTİRACI olma..! Milliyetçi Dindar insan, İYİ İnsandır...
benim partim kuruldu nihayet... hiç olmazsa bir ilkesi bir amacı var, yeniyim diyen bir çok partinin düşüncesi aynı.
TÜRKİYE BÜYÜYÜP TURAN OLACAK ... Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan , vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere TURAN ! Tanrı TÜRK'Ü KORUSUN
Başka neci olursan ol demokrat , Türkçü olursan ırkçısın öyle mi ? Kime hayransanız defolun onun ülkesinde demokrat demokrat yaşayın. Bu devlet Dumlupınar'da yunan kovalayan kahramanların torunlarına aittir.
bu yazılan parti programını okuyunca bana göre bu parti IRKÇI değil düpedüz islam düşmanı bir parti gibi geldi.
Neymiş ilk okulda din dersi olmayacakmış,imam hstipleri kapatacakmış.Dinsiz olan bir vatan sevgisi olmaz.ne diyor peygamber efendimiz"vatan sevgisi imandandır"imanı olmayanın hiç bir leyi olmaz nokta...
ırkçılık dinimizce yasaklanmıştır.hz prygamber bunu veda hutbesinde açıkça söylemiştir.her fırsatta arkadan vuran hainlikleri ile meşhur kürtleri bile içimizde barındırmamız bu yüzdendir.islam en güzel din
idooloji olarak tam benim aradığım parti fakat oy alamazlar... Çünki Türk milleti Türklüğünü unuttu İslamiyetle birlikte idealleri ve düşünce yapısı değişti Türküm benliğinden çok Müslümanım benliğine büründü. İkisini bi arada yürütmeye çalışan Mhp bile bu milletten 40 yıldır yetki alamamışken Türkçü bir partinin siyasi hedefi iktidardan çok sadece Türklüğü tanıtmak olabilir.
içinde islam olmayan miliyetciliğin içi boştur.Türkü tamamlayan islam ahlakıyla ve Türk töresiyle yoğrulmuş ruhudur o yüzden ne diyoruz : Hedef TURAN Rehber KURAN...
Başka neci olursan ol demokrat , Türkçü olursan ırkçısın öyle mi ? Kime hayransanız defolun onun ülkesinde demokrat demokrat yaşayın. Bu devlet Dumlupınar'da yunan kovalayan kahramanların torunlarına aittir.
Bu maddeden dolayı sizi destekleyeceğim. tebrikler. """"Ülkemizin yıllık imam ihtiyacını karşılayacak miktarda imam yetiştirecek okullar hariç tüm imam hatip liseleri kapatılacaktır. """
vatanımızı milletimize tüm ulusumuz için hayırlı vede ugurlu olsun
Bi bu faşist kafa tasci zihniyet eksikti
YAŞASIN PARTİMİ BULDUM BİZ KAFATASÇI DEĞİLİZ SADECE ASİL GERÇEK TÜRKLERİZ VE BEN CANIM ÜLKEMDE SADECE VATANSEVER VE TÜRKLERİ İSTİYORUM SURİYELİLER ÜLKENİZE.....
bir dönem dep dtp vardı şimdi hdp var bunlar ne yapıyor? kürtçülük üzerinden gitmiyorlarmı? ama haşa laflarının arasına iki sosyalizm marksizm lafı sıkıştırıyor ozaman barış güvercini bunlar. sosyalist değilim ama sosyalist düşünceye saygım var lakin bu bahsettiğim partiler sosyalizm adı altında ırkçılık yapıyor. öte yandan Türkçü bir parti kurulduğunda ver yansın edin ırkçı bunlar diye. yahu 30 senedir ırkçı parti var bu ülkede isimleri sürekli değilti ama kürt ırkçısı olduğu için laf etmezsiniz.
Sonunda. Burada kafa tası bilmem ne diyenler türküm demeyi ırkçı bulgarım kürdüm şuyum buyum demeyi devrimci demokratik görülüyor. Ama safkanlık düzen getirir bugün kınadığımız lanet okuduğumuz yahudilere bakın ne bir iç karışılık ne de başka birşey duyuluyor.
Parti size açsa haklı. Ne bir basın bildirisi var, nede bir eylem.Neden hemen ırkçı diye yapıştırmışsınız.Destekleyen destekler, desteklemeyen desteklemez.
hele şükür tengri biz menen
avrupanin hemen hemen her ülkesinde hortlayan bu asiri sagci akima biz de katilalim demisler. cogu ülkede basaraili oldu asiri sag partiler, bakalim bunlar ne yapacak.
yaşaşsın türkçü türkiye
Birtek atalarının it olmadiğını söylememişler
GÜCÜNÜZ YETMEZ İYİ PARTİMİZ VAR HEPSİNE YETER
YAŞASIN IRKIMIN TURAN ÜLKÜSÜ. KAHROLSUN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ MASALI. IRKÇIYIZ NE OLACAK.
taşında gözü olanın yurduna mezar kazacağız hainin soysuzun döneğin anlına vatan yazacığız ladınlar
"Türk devletleri dilleri seçmeli ders olarak okutulacak " nasıl bir cümle bu Türk devletlerinde resmi dil zaten Türkçedir nasıl bir cahillik bu
her aklına gelen bir sandalye kapmak için parti kuruyor
Her parantez arasında Meral aksenerin haberi var keşke onun yerine parti kurucusunun bir resmini koysaydiniz biraz tanıtım verseydiniz türk medyası böyle ne yazikki bu yüzden yeni partiler hiç tanınmıyor belki de içlerinde çok iyileri var
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