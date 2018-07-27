RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Siyasi yapılanmayı dikkate aldığımızda Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Güçlü, vizyoner, proje üreten, hedef önüne koyan bir muhalefet partisi Türkiye için sağlıklıdır, motivasyon sağlar." dedi.

Yazıcı, beraberinde eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve beraberindekilerle Ovit Tüneli ve Rize-Erzurum karayolunda yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ovit Tüneli'nin açılışını 13 Haziran'da yaptığını anımsatarak, yıllardır hayal edilen bir projenin hizmete geçirildiğini söyledi.

Ovit Tüneli'nin, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner projelerinden biri olduğunu ifade eden Yazıcı, bu projenin planlandığı gibi zamanında tamamlandığını belirtti.

- "Buna bir de gerdanlık takacağız"

Ovit Tüneli'ne, benzerleri gibi sıradan geçiş sağlanan bir tünel olarak bakılamayacağının altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti: