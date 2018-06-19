CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de huzuru, barışı egemen kılacağız. Hiç kimse ama hiç kimse seçimi kazandığımız gün kendini kaybetmiş gibi hissetmeyecek." dedi.
Ağbaba, beraberinde Tunceli Çemişkezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, CHP Malatya milletvekili adayı Emin Dönmez ile Malatya İli Mahalle ve Köy Muhtarları Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Aliseydi Yücekaya ve üyelerle bir araya geldi.
Ağbaba, kentte gerginlik olmadan medeni şekilde güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, bu anlamda tüm siyasi parti temsilcileri ve üyelerine teşekkür etti.
Ağbaba, seçim döneminde haksız rekabetle karşı karşıya olduklarını savunarak, iktidarın devletin imkanlarını kullanarak seçim çalışmasını sürdürdüğünü iddia etti.
"Utanma duygusunu tekrar kazandıracağız." diyen Ağbaba, sözlerini şöyle tamamladı:
"Utanmanın ne olduğunu topluma tekrar hatırlatacağız. En önemli vaadimiz bu. Siyasi etik yasasını çıkaracağız. Malatya'nın hakkını, hukukunu savunacağız. Malatya'da kayısının tekrar hayat bulmasını sağlayacağız. Ekonomiyi tekrar canlandıracağız, esnafa ve fabrika sahiplerine her türlü kredi ve iş imkanlarını vereceğiz. Türkiye'de huzuru, barışı egemen kılacağız. Hiç kimse ama hiç kimse seçimi kazandığımız gün kendini kaybetmiş gibi hissetmeyecek. Sonuçta bu memlekette herkes birlikte yaşıyor. Malatya'nın birliğini, bütünlüğünü bozacak davranışlardan geri duracağız. 24 Haziran akşamı kazandığımızda kaybeden olmayacak kazanan Türkiye olacak. Üreten, gelişen, huzur ve barış içerisinde yaşayan, Ortadoğu'da sorunlarını çözen bir Türkiye yaratmak istiyoruz."
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