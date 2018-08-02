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"Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne vurulan kelepçe açılmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: - "Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne vurulan kelepçe artık açılmalıdır" - "Anasaya Mahkemesinin CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu ile ilgili kararı, geçmişte tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'a ilişkin verdiği kararla çelişiyor"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne vurulan kelepçe artık açılmalıdır." dedi.

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin durumun kötüye gittiğini savundu.

Türkiye'nin ifade ve basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 157. sırada bulunduğunu anlatan Çakırözer, "Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne vurulan kelepçe artık açılmalıdır." ifadesini kullandı.

Anasaya Mahkemesinin, cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu "kabul edilemez" bulmasına ilişkin kararını değerlendiren Çakırözer, yüksek mahkemenin geçmişte tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'a ilişkin verdiği kararla çeliştiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin, yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu'nun siyasi faaliyet ve temsil hakkını yok saydığını savunan Çakırözer, "Balbay ve Berberoğlu kararı birbiriyle çelişmektedir. Parlamenterin asli görevi, yasama görevini ifa etmektir. Anayasa Mahkemesi, Balbay kararının arkasında duramamıştır. Aslında iki karar arasındaki çelişki, mahkemenin kendisini inkarı anlamına gelmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Berberoğlu'nun, yüz binlerce yurttaşın oylarıyla milletvekili seçildiğini hatırlatan Çakırözer, "Şu anda hem Sayın Berberoğlu'nun özgürlüğü hem de Meclisin iradesi bir şekilde gasp edilmektedir." dedi.

Daha önce Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edildiğini hatırlatan Çakırözer, söz konusu kararların diğer tutuklu gazeteciler hakkında da örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Çakırözer, "Soruşturmalar, tutukluluklar, yargılamalar, cezalar maalesef meslektaşlarımızın üzerinde demoklesin kılıcı gibi durmakta, ifade ve basın özgürlüğünü doğrudan olumsuz etkilemektedir. Şiddete başvurmadığı, şiddeti övmediği sürece düşündüğü, ifade ettiği, yazdığı çizdiği için hiç kimsenin özgürlüğünden mahrum bırakılmaması gerekir." diye konuştu.

Yerel basının yaşadığı güçlüklere de değinen Çakırözer, 5 yıl önce bin 950 olan yerel gazete sayısının 2018'de bin 50'ye düştüğünü kaydetti.

Döviz kurunun yükselmesinden en çok etkilenen sektörlerden birinin basın olduğuna değinen Çakırözer, basın kuruluşları için dolar kurunun sabitlenmesi çağrısında bulundu.

Meclise gazetecilerin yıpranma payına ilişkin yasa teklifi sunduğunu bildiren Çakırözer, "Yıpranma payının 2008 öncesindeki duruma çekilmesi, kazanılmış hakkımızın meslektaşlarımıza verilmesi için bir kanun teklifi verdik. Şu anda 45 gün üzerinden değerlendiriliyor, 90 güne çıkarmasına ilişkin kanun teklifimizi verdik." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Can Güleryüzlü de üçer aylık periyotlarla yayınlanan medya raporunu paylaştı.

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