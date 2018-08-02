"Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne vurulan kelepçe açılmalı"

Anayasa Mahkemesinin, yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu'nun siyasi faaliyet ve temsil hakkını yok saydığını savunan Çakırözer, "Balbay ve Berberoğlu kararı birbiriyle çelişmektedir. Parlamenterin asli görevi, yasama görevini ifa etmektir. Anayasa Mahkemesi, Balbay kararının arkasında duramamıştır. Aslında iki karar arasındaki çelişki, mahkemenin kendisini inkarı anlamına gelmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin ifade ve basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 157. sırada bulunduğunu anlatan Çakırözer, "Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne vurulan kelepçe artık açılmalıdır." ifadesini kullandı.

Berberoğlu'nun, yüz binlerce yurttaşın oylarıyla milletvekili seçildiğini hatırlatan Çakırözer, "Şu anda hem Sayın Berberoğlu'nun özgürlüğü hem de Meclisin iradesi bir şekilde gasp edilmektedir." dedi.

Daha önce Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edildiğini hatırlatan Çakırözer, söz konusu kararların diğer tutuklu gazeteciler hakkında da örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Çakırözer, "Soruşturmalar, tutukluluklar, yargılamalar, cezalar maalesef meslektaşlarımızın üzerinde demoklesin kılıcı gibi durmakta, ifade ve basın özgürlüğünü doğrudan olumsuz etkilemektedir. Şiddete başvurmadığı, şiddeti övmediği sürece düşündüğü, ifade ettiği, yazdığı çizdiği için hiç kimsenin özgürlüğünden mahrum bırakılmaması gerekir." diye konuştu.

Yerel basının yaşadığı güçlüklere de değinen Çakırözer, 5 yıl önce bin 950 olan yerel gazete sayısının 2018'de bin 50'ye düştüğünü kaydetti.

Döviz kurunun yükselmesinden en çok etkilenen sektörlerden birinin basın olduğuna değinen Çakırözer, basın kuruluşları için dolar kurunun sabitlenmesi çağrısında bulundu.