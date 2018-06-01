KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim olduğunu belirterek, "Bunların ne kadarı imara uygun ya da imara aykırılık teşkil ediyor konusuna gelince, bu büyükşehirlerimizde yüzde 70-80'e ulaşıyor. Türkiye'de imara aykırılık teşkil eden yapı sayı yüzde 60'lar civarında." dedi.

Özhaseki, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısında, bakanlığının şehircilik kısmının kamuoyunda daha ilgi çektiğini, çevre alanında yapılan yeniliklerin haber olmadığını söyledi.

Çevre alanında katı atık depolarından, su arıtma sistemlerine kadar birçok alanda önemli gelişmelerin hayata geçirildiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Katı atık tesisleri Türkiye'de 15 taneyken, bizim dönemimizde 65'e çıktı. 50 milyon insanın katı atığını düzenli şekilde depolayıp elektrik, enerji, gübre elde ediyoruz. Eskiden çöp dağları oluşur, çöplükler patlardı. Şimdi yok ama haber olmuyor. 160 arıtma tesisi vardı. Şu anda yaptığımız çalışmalarla neredeyse bine yaklaştı. Türkiye'de yaşayan insanların yüzde 80'inin dışarıya saldığı suyu artık arıtarak doğaya veriyoruz. Denizlerde mavi bayraklı plaj sayısı 450'e ulaştı. Şimdi dünya üçüncüsüyüz. 2012-2014-2016 yılında dünyada ozon tabakasını koruma ödülünü aldık. Bunlar da haber olmuyor. Aslında çok da önemli değil çevreye karşı borçlarımız bunlar. Çevreye karşı bir gayretimiz devam ediyor."

\