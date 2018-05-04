Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de istikrar ve güven olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak." dedi. Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun açılış töreninde, Türkiye'nin nasıl değiştiğinin görülmesi ve kısır döngülerden kurtulması gerektiğini ifade etti. Dünyada 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, 2023 hedeflerini söylerken boş laf yapmadıklarını, projeyi ortaya koyarak Türkiye'yi hedeflerine ulaştırdıklarını bildirdi. Herkesin Türkiye'ye projelere katılmak ve finansman getirmek için yarıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye'de istikrar ve güven var. İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak. Hepimiz faniyiz, geliriz geçeriz. Sistem ve devlet güçlü olacak ama millet için var olan devlet güçlü olacak. Millete hizmet eden ve hizmetkar olan devlet güçlü olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük hedefleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Edirne'den Kars'a hızlı tren projesinin konuşulduğunu, yolun Antalya, Trabzon ve Diyarbakır ile bağlantısının olacağını ifade etti. Düz bir proje değil, 40 milyar dolarlık projeden bahsettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Avrupa'ya gittiğimiz herkes 'Tren yoluna bizde bağlanmak istiyoruz' diyor. Özbekistan attığı her adımı Türkiye ile atmak istiyor. Türk konseyine şimdi üye olacaklar. 20 yıllık bir boşluk oldu. Sebepleri biliyoruz ama geçmişin hesaplarını yapmaktansa geleceğe odaklanmamız lazım." diye konuştu. - "Elektronik oy verme sistemine gitmek gerekiyor" Yeni seçimde sandığa gidemeyen vatandaşlara geçmişteki eziyetlerin yaşatılmayacağına değinen Çavuşoğlu, ileriki seçimlerde elektronik oy verme sistemine gitmeleri gerektiğini bildirdi. Özellikle yurt dışındaki vatandaşların oy vermekte zorluk çektiğini belirten Çavuşoğlu, "Dünya ve Türkiye değişiyor. Bizim de ayak uydurmamız ve güvenli bir ortamda herkesin oyunu kullanması lazım." dedi.

Devletin her daim halkının yanında olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, dünya mazlumlarının da yanlarında olduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, vatandaşın yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde TİKA, THY, Kızılay ile dünyanın her yerinde bizden yardım bekleyen insanlara, ülkelere ilk yardımı biz ulaştırıyoruz. Güçlü devlet böyle olur. Çok silah üretmek, nükleer silahla itibar kazanılmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardım, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz. Biz bunu yapıyoruz. O yüzden dünyada insani yardımda birinci sırada Türkiye'dir, Türk milletidir, açık ara öndeyiz. Bu ecdadımızın bıraktığı mirastır." - "Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz" Dünyada yaklaşık iki milyar ümmetin Türkiye'den medet beklediğini anlatan Çavuşoğlu, bu insanların, toplumların Türkiye'ye güvendiğini söyledi. Milletin kendilerinden beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik duruyoruz. 'Hadi' demek gerekiyorsa da onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. 'Bunlar neyine, kime güveniyor.' diyorlar. Ülkemizin ve milletimizin itibarını yükseltmeyi hep birlikte yapacağız." diye konuştu.