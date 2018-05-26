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"Türkiye'de sağlıkta imrenilebilecek noktaya ulaştık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Eskiden koğuş sistemiyle yönetilen hastaneler vardı ama şu anda Türkiye'de sağlıkta imrenilebilecek noktaya ulaştık" - "İlaçta dışarı bağımlıyız. Bizim bu üniversiteden (ASBÜ) beklentimiz, Bolvadin Alkoloid Fabrikasından da başlayarak ilaç yapımında ve üretiminde bir çığır açması. Biz de bu konuda her türlü desteği veririz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Eskiden koğuş sistemiyle yönetilen hastaneler vardı ama şu anda Türkiye'de sağlıkta imrenilebilecek noktaya ulaştık." dedi.

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kanunla kentte yeni kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (ASBÜ) isim tabelasının açılış törenine katıldı.

Afyonkarahisar'ın son 13-14 yılda sağlık alanında büyük dönüşüm yaşadığını belirten Eroğlu, "Eskiden koğuş sistemiyle yönetilen hastaneler vardı ama şu anda Türkiye'de sağlıkta imrenilebilecek noktaya ulaştık. Başta Rektörüm olmak üzere bütün sağlık camiasına gönülden teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'da doğru dürüst devlet hastanesi yoktu. Şu anda Türkiye'nin 8. akıllı hastanesine sahibiz. İçerisindeki cihazlar en ileri teknolojilerde." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) itibarlı bir üniversite olduğunu, gurur duyduklarını belirtti.

AKÜ'nün içerisinden yeni Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin doğduğunu aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Zaten planlarken üniversitemiz, bunu bu şekilde planladı. Yani sağlık birimlerini bir araya topladı, dağınık değildi. Hastaneler, fakülteler ve bütün hizmetler bir arada. Dolayısıyla belki yeni bölünen üniversiteler içinde en kolay irtibatı sağlayacak olan üniversite burası. Buradaki üniversitemizi ben takdirle takip ediyorum."

- "Şifalı bitkilerden ilaç üretilecek"

Yeni üniversitenin il ve ülke için hayırlı olmasını temenni eden Bakan Eroğlu, üniversitelerin hedefleri ve vizyonu olması gerektiğini bildirdi.

Eroğlu, açılan üniversitenin hastalıkların teşhisi, tedavisi ve koruyucu hekimlik kısımlarına dair birimlerinin bulunacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle Türkiye'de yeni bir takım ilaçların üretimi çok önemli. İlaçta dışarı bağımlıyız. Bizim bu üniversiteden beklentimiz, Bolvadin Alkoloid Fabrikasından da başlayarak ilaç yapımında ve üretiminde bir çığır açması. Biz de bu konuda her türlü desteği veririz. Üniversitemizle çok güzel bir çalışma başlattık. Buraya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi kurduk. Dolayısıyla şifalı bitkilerden ilaç üretilecek. İnşallah bu da hayırlara vesile olur. Yeni üniversitemizin hayırlı olmasını ve sağlıkta lider bir üniversite olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın."

Öte yandan Bakan Eroğlu, ASBÜ'ye gelen hastalar için merkeze bağlı Erkmen beldesindeki bir tabiat parkının yapılmasını içeren evrakı da törende imzaladı.

Veysel Eroğlu ardından, Afyonkarahisar Fuar Alanı'ndaki pazar yeri ile Park Afyon Alışveriş Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar

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