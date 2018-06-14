Türkiye'de seçimler öncesi demokrasi festivali

BARIŞ GÜNDOĞAN - Türkiye'nin yeni yönetim sistemi ile tanışacağı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala meydanlarda adeta bir demokrasi şöleni yaşanıyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Nisan'da açıkladığı erken seçim kararının ardından başlayan seçim süreci işlemeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimini açıklamasının ardından Türkiye büyük bir yarışın başladığı seçim atmosferine girerken, adayların propaganda faaliyetleri de hız kazandı. Adeta bir demokrasi şöleninin yaşandığı ülke genelinde cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partiler günde birkaç miting yaparak vaatlerini halka anlatıyor. Adaylar ayrıca seçim otobüsleri ve araçlarla da mahalle mahalle seçim çalışması yapıyor, halkın kalabalık olduğu yerlerde kurdukları stantlarda broşürlerini dağıtıyor. Kampanya döneminin ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla partiler düzenledikleri iftar programlarıyla da halkla bir araya gelme fırsatı buluyor.

Partilerin özellikle kadın kolları üyeleri ise ev ziyaretlerine ağırlık veriyor. - Sosyal medyayı da kullanıyorlar Demokrasinin tam anlamıyla vücut bulduğu bir başka mecra ise sosyal medya oldu. Kampanya döneminin başlamasıyla siyasi partiler ve adaylar sosyal medya hesaplarına ağırlık verdi. Partiler özellikle seçim beyannamelerinden alıntıların yer aldığı vaatlerini sosyal medyadan halkla kolay bir şekilde buluşturdu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları ise daha çok vatandaşa ulaşabilmek için mitinglerini ve seçim çalışmalarını bu mecralardan canlı yayınlıyor. Kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı sosyal medyadan özgürce yayınlarını sürdüren adaylar milyonlarca kişiye kısa sürede ulaşabilme imkanı buluyor. - Demokrasi meydanında demokrasi şöleni Yurt genelinde özellikle alışveriş merkezlerinin olduğu kalabalık yerlerde stant açan milletvekili adaylarıyla partiler buralarda da broşürlerle tanıtımlarını sürdürüyor. Bazı adayların çeşitli promosyonlarla seçmen ilgisini çekmeye çalıştığı gözlenirken, farklı partilerin yan yana stantlarda demokratik bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi ise vatandaşlardan takdir topluyor.

Bunun en güzel örneklerinden biri ise başkent Ankara'da yaşanıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında demokrasi direnişinin sembolü haline gelen ve adı "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı" olarak değişen alan bugünlerde farklı bir demokrasi şölenine ev sahipliği yapıyor. Kentin en kalabalık yerlerinden olan meydanda seçimlere katılan tüm partilerin stantlarıyla çadırları bulunuyor. Alanın bir tarafında HÜDA PAR, AK Parti ve MHP'nin seçim çadırları, diğer tarafında ise CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin çalışmalarını sürdürdüğü çadırlar yer alıyor. Parti görevlileri özgür bir şekilde broşürlerini dağıtıyor, seçim çalışmasında bulunuyor. En küçük bir sözlü sataşmanın bile yaşanmadığı meydanda, partiler seçim müzikleri eşliğinde propagandalarını sürdürüyor. - Yaklaşık 60 milyon seçmen 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunuyor.

Oy verme işlemlerinin başladığı yurt dışındaki seçmenler, 60 ülke ve 123 temsilcilikte kurulan sandıklarda tercihlerini kullanıyor. Oyların kullanıldığı sandığın oluşumundan, oyların sayım ve dökümünden ilçe seçim kuruluna ulaşmasına ve oradan il ve YSK'ye ulaşan sürecin tüm halkalarında siyasi partilerin temsilcileri bulunacak. - Yurttan seçim manzaraları Bursa'da seçimler öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı Alışveriş ve Yaşam Merkezi önündeki alanlarda AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HÜDA-PAR ve Vatan Partisi açtıkları stantlarla çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş yıllara oranla daha sakin geçen seçim çalışmaları kapsamında aynı meydanda çalışmalarını yürüten partililer, vatandaşlara broşür dağıtırken bir yandan da oylarını istiyorlar. Stantlarda partilerin özel olarak hazırlattığı seçim şarkıları da çalarken isteyen vatandaşlar burada parti üyelik formlarını da doldurabiliyor. Çanakkale'de 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde siyasi partiler tarafından Kordon Boyu'nda seçim stantları oluşturuldu. Önceki seçimlere göre daha sıcak ortamda geçen süreçte, her seçim zamanı yaşanan kavga ve sürtüşmeler bu dönemde yaşanmadı.

Kordon Boyu'nda dolaşan vatandaşlara AK Parti, İYİ Parti, CHP ve HDP'nin stant görevlilerince partilerinin adayların broşürleri dağıtılıyor. Bazı partiler iftardan sonra sıcak çay ve kahve ikramı yapıp seçim vaatlerini anlatarak çalışmalarını sürdürüyor. - AK Parti'den "Çaylar Bizden" hizmeti Yalova'da ise AK Parti, MHP, CHP, HÜDA-PAR ve Vatan Partisi, seçimler için kent meydanında ve Gazipaşa Caddesi üzerinde açtıkları stantlar ile seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti'nin seçim standında bir yandan müzikli propaganda yürütülürken bir yandan da "Çaylar Bizden" adlı uygulama ile iftardan sahura kadar seçmenlere ikramda bulunuluyor. Standa konulan sandalyelerde ise dileyen vatandaşlar oturup dinlenme imkanı buluyor. Parti binası önünde oluşturulan alanda bir araya gelen vatandaşlara vaatler anlatılarak çalışmalar sürdürülüyor. CHP, MHP ve diğer partiler müzikli propaganda eşliğinde seçmene broşür dağıtıyor. Stantlarda seçim çalışması özellikle akşamları yürütülüyor. AK Parti'ye ait seçim araçları şehirde insan yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda ring halinde turluyor. CHP'nin milletvekili adayları da seçim aracı ile şehirde turlayarak seçmene hitap ediyor. HDP, İstanbul Caddesi'nde açtığı seçim bürosuyla kampanyasını sürdürüyor. İYİ Parti ise parti binası önünde açılan alanda seçmene broşür dağıtıyor.