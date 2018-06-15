Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Maalesef Türkiye'de terörden beslenen, kınayamayan ittifaklar var. Onlara payandalık yapan, iş birliği içerisinde yol yürümeye çalışan partiler var." dedi.

Bakan Tüfenkci ile Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende, Tüfenkci ve Ağbaba aynı masa etrafında bir süre sohbet etti.

Bayramlaşma töreninde Öznur Çalık'ın yanına gelen 5 yaşındaki Birbey Eymen Bartan kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışması için bağışlamak istediğini söyledi. Bir süre çocukla ilgilenen ve kumbarayı teslim alan Çalık, Bartan'ın ailesine teşekkür etti.

Tüfenkci, daha sonra, Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Malatya İl Başkanlığının bayramlaşma törenine katıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete hizmet ederken sadece Türkiye'yle değil tüm gönül coğrafyasıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.