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"Türkiye'de terörden beslenen, kınayamayan ittifaklar var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Maalesef Türkiye'de terörden beslenen, kınayamayan ittifaklar var. Onlara payandalık yapan, iş birliği içerisinde yol yürümeye çalışan partiler var" - "Siyaseti silahla, kanla durduramazsınız. Kandan beslenenler, siyaseti kanla büyüme aracı olarak kullananlar bilsinler ki hüsrana uğrayacaklar. Dün hüsrana uğradılar, bugün de hüsrana uğrayacaklar. Yaptıkları da Allah'ın izniyle yanlarına kalmayacak" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Ne terör saldırıları ne diğer saldırılar bizi yıldıramayacak, yıkamayacak ve diz çöktüremeyecek. Bilsinler ki başaramayacaklar. 24 Haziran'da milletimizin verecek cevabı vardır"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Maalesef Türkiye'de terörden beslenen, kınayamayan ittifaklar var. Onlara payandalık yapan, iş birliği içerisinde yol yürümeye çalışan partiler var." dedi.

Bakan Tüfenkci ile Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende, Tüfenkci ve Ağbaba aynı masa etrafında bir süre sohbet etti.

Bayramlaşma töreninde Öznur Çalık'ın yanına gelen 5 yaşındaki Birbey Eymen Bartan kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışması için bağışlamak istediğini söyledi. Bir süre çocukla ilgilenen ve kumbarayı teslim alan Çalık, Bartan'ın ailesine teşekkür etti.

Tüfenkci, daha sonra, Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Malatya İl Başkanlığının bayramlaşma törenine katıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete hizmet ederken sadece Türkiye'yle değil tüm gönül coğrafyasıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

- "Milletle beraber olmaya devam edeceğiz"

24 Haziran'da milletin desteğiyle "Dünya 5'ten büyüktür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar göreve seçeceklerini vurgulayan Tüfenkci, sözünü tutan bir liderin arkasında siyaset yaptıklarını ve AK Parti olarak sıkamayacakları el, bakamayacakları yüz olmadığını söyledi.

Bakan Tüfenkci, hizmette AK Parti'yle yarışacak hiçbir parti tanımadıklarını belirterek "Maalesef Türkiye'de terörden beslenen, kınayamayan ittifaklar var. Onlara payandalık yapan, iş birliği içerisinde yol yürümeye çalışan partiler var. İşte dün milletvekilimize ve kardeşine, seçim çalışması nedeniyle sokak sokak gezen AK Partili kardeşlerimize yönelik saldırıyı hepimiz gördük." diye konuştu.

Milletin iradesine karşı koymak isteyenlere inat hep sahada olacaklarının altını çizen Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Siyaseti silahla, kanla durduramazsınız. Kandan beslenenler, siyaseti kanla büyüme aracı olarak kullananlar bilsinler ki hüsrana uğrayacaklar. Dün hüsrana uğradılar, bugün de hüsrana uğrayacaklar. Yaptıkları da Allah'ın izniyle yanlarına kalmayacak. Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kardeşlerimiz özverili bir şekilde çalışıyorlar. Geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde ilçe başkanlarımızı, yönetimdeki arkadaşlarımızı şehit ettiler. Belediye başkanı arkadaşlarımızı tehdit ettiler ama bilin ki bu tehditler vız geldi, tırıs gitti. Onun için biz milletle beraber olmaya devam edeceğiz. Terörü kınayamayanlara inat biz inşallah 24 Haziran'da huzur, barış, kardeşlik için Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz, AK Parti diyeceğiz."

- "24 Haziran'da milletimizin verecek cevabı vardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 24 Haziran'da iki bayramı bir arada yapmak istediklerini kaydetti.

Milletten gelen güçlü sesten herkesin korktuğunu ifade eden Çalık, tüm engelleme çalışmalarına rağmen 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceklerini kaydetti.

Çalık, bu durumdan ürkenler olduğunu dile getirerek "Bunun için siyaset ve muhalefet yapanlara hadi dersin de, terör örgütlerine payandalık edenleri, teröristleri ne yapalım?" dedi.

Terör örgütlerinin hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğansız ve AK Partisiz bir Türkiye olduğunu dile getiren Çalık, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin hepsiyle, PKK/PYD/YPG, FETÖ'yle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terörle mücadele etmek için, 24 Haziran'da bizi iktidardan etmek isteyenlere karşı, 'tamam' diyenlere karşı, ince eleyen sık dokuyan temelsizlere karşı, ipsizlere karşı iki bayram yapmaya hazır mıyız? Ne terör saldırıları, ne diğer saldırılar bizi yıldıramayacak, yıkamayacak ve diz çöktüremeyecek. Bilsinler ki başaramayacaklar. 24 Haziran'da milletimizin verecek cevabı vardır.

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