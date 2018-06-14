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"Türkiye'de yaşananları herkesin görüp, iyi idrak etmesi gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 23:21 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Acımız büyük. Bugün Türkiye'de yaşananları herkesin görüp, iyi idrak etmesi gerekiyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Acımız büyük. Bugün Türkiye'de yaşananları herkesin görüp, iyi idrak etmesi gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa milletvekili adayı Muhammet Müfit Aydın'ın seçim bürosunun açılışında, milletin gönlünde Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğiyle taht kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Önemli bir seçime gidildiğini ve bu seçimin milletin kaderini belirleyeceğini belirten Çavuşoğlu, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Acımız büyük. Bugün Türkiye'de yaşananları herkesin görüp, iyi idrak etmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'de büyük oyunlar oynanmaya çalışıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye artık ayağa kalktı, emekleme dönemini kapattı ve kabuğunu kırdı. Hangi vesayet girişimi, terör odağı, maşa, taşeron hangi iş birlikçi olursa olsun bu millete gem vuramayacaktır, boyunduruk altına alamayacaktır. Bu kadar tuzağı, tiyatroyu millet hak etmiyor. Bizim en büyük handikabımız Türkiye'de muhalefet yok. Bize ileriyi göstererek, yanlışa yanlış diyecek, yapıcı eleştiriler getirecek bir muhalefet anlayışı yok. Sadece bir şeye kitlenmişler, 'Erdoğan gitsin gerekirse ülke batsın'. Böyle muhalefet olabilir mi? Bu ülke ve millet bunu hak etmiyor. 24 Haziran'da millet bunun hesabını sandıkta kesecek."

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, Aydın'ın seçim bürosunun açılış kurdelesini kesti.

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açılış Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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