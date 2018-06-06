"Türkiye'nin 2 asır ötesini planlayacak ve belirleyecek bir seçim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin ve Türk milletinin 2 asır ötesini planlayacak ve belirleyecek bir seçim olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Serik ilçesinde Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliğinin (ANTBİRLİK) iftar programında yaptığı konuşmada, Birliğin gelişimi ve dönüşümünü görünce bir çiftçi çocuğu olarak geleceğe yönelik umutlarının arttığını anlattı.

ANTBİRLİK'in daha önce içinin boşaltıldığını ve bunun üzerine devletin gereğini yaparak o günkü yönetimi görevden aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, kendilerinin de tavsiyeleriyle yönetime çiftçilerin yanında olan Ziraat Odası Başkanının getirildiğini ifade etti.

Devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini her ziyaretimizde Antalya çiftçisinin durumunu sorar. Tarıma ve çiftçiye desteğimizi artıracağız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tarım yüzde 10'unu teşkil edecek. Tarım ürünlerinin ihracattaki oranı artacak." dedi.