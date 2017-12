Türkiye'nin AB ve ABD ile ilişkileri kitaplaştırıldı

İSTANBUL (DHA)- TÜRKİYE'NİN Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika ile tarih içerisinde kurduğu ilişkiler 'Turkey Transatlantic Relation' adlı kitapta derlendi. 23 bölümden oluşan ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR tarafından basılan kitabın editörlüğünü İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR Kıdemli Uzmanı Doç. Dr. Aylin Ünver Noi yaptı.

Türkiye'nin transatlantik ilişkileri, özellikle AB ve Amerika ile tarih içerisinde kurduğu ilişkiler 'Turkey Transatlantic Relation' adlı kitapta yer aldı. 23 bölümden oluşan kitap Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR tarafından basıldı. Kitapta Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR, SETA Vakfı, University of California, Amerikan Ticaret Odası, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), Istituto Affari Internazionali (IAI), Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), İktisadi Kalkınma Vakfı, Galatasaray, Boğaziçi, Marmara ve Sakarya Üniversitesi'nden yazarların yazıları yer aldı. 15 Kasım'da Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR'da gerçekleşen panelde kitabın tanıtımını yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, "Kitabımızda son dönemde transatlantik ilişkilerinin geçirdiği kriz dönemini hem AB hem ABD açısından incelerken aynı zamanda Türkiye'nin hem Avrupa Birliği hem de Amerika ile yaşadığı süreci değerlendirdik" dedi.