"PKK, FETÖ ve DEAŞ aynı devlet tarafından hem para verilerek hem lojistik destek sağlanarak hem de örgütlendirilerek Türkiye karşısında faaliyet gösteren unsurlar haline getiriliyor. PKK, ırkçılık üzerine kurulmuş, kendi kardeşlerine kurşun sıkar hale gelmiş insanlardan oluşuyor. Bunlar hendekler kazarak büyük İsrail devletinin uzantısı gibi düşündükleri bir terör devleti kurmaya çalıştılar. Çok şükür bu bela geçti."

FETÖ'nün de İslam dinine verdiği zararın çok büyük olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"FETÖ belasını hepiniz bilirsiniz. Bilmeyen yoktur. Bu konuda da çok şükür Türkiye çok aydınlandı. Herkes bu lanet örgütün ne olduğunu anladı. Dün bize gelen yüzleriyle kibar davranıyorlardı, 'hizmet eriyiz' diyorlardı. Aşağıda halen böyle düşünen gariban varsa Allah yardım etsin onlara. Allah gönül gözlerini açsın. Yukarıdakilerin hepsi ABD'nin kucağına oturmuş ahlaksızlardan oluşuyor. Onların paralarıyla ayaktalar, onların emirleriyle hareket ediyorlar. Şu anda Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür. FETÖ'nün şu ana kadar İslam'a verdiği zararı komünistler, ateistler, Allahsızlar, kitapsızlar veremedi. Şimdi dışarıda 'imam' diyemez olduk. 'Abi, cemaat, himmet' diyemez olduk. Bunlar bizim öz kelimelerimiz ama bu lanet örgütün yüzünden bunları söylemekten korkar hale geldik. Ellerinde bir dergileri, bir gazeteleri bir de televizyonları vardı. Bunları okutup dinlettiler. Emin olun bir hadis bile okutmadılar. Kur'an okutmadılar kimseye. 15 Temmuz'da bunların kendi kardeşlerine kurşun sıkan insanlar haline geldiklerini gördük. Masum insanı öldürmek dinin neresinde var?"

Törene, Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ERÜ Rektörü Muhammet Güven, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

