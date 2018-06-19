Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Önemli olan Türkiye'nin birliği ve beraberliği. Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Ülkemizin insanları, doğal kaynakları ve özellikle girişimci ruhları, bir yandan Malatya'nın kalkınması bir yandan da Türkiye'nin kalkınması için önemli." dedi.

Tüfenkci, Malatya Doğu ve Kuzey garajlarını ziyaret ederek, şoför esnafıyla ve yolcularla sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, hayat devam ettiği sürece sorunlar oluşabileceğini belirterek, bu sorunların çözümünde siyasetin büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'da önemli bir seçime gittiklerine dikkati çekerek, AK Parti'nin sorunları torunlara havale etmediğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep çözüm odaklı çalıştıklarını ve seçimlerin ardından da aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Önemli olan Türkiye'nin birliği ve beraberliği. Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Ülkemizin insanları, doğal kaynakları ve özellikle girişimci ruhları, bir yandan Malatya'nın kalkınması bir yandan da Türkiye'nin kalkınması için önemli. Biz dün ve bugün olduğu gibi yarın da özellikle insanlarımızın, esnaflarımızın, esnaf kardeşlerimizin önünü açmak için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bize güçlü bir destek verirse, hizmetlerimizi de hem hükümet hem de mecliste, millete hizmet yolunda devam edeceğiz."