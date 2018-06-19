Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Önemli olan Türkiye'nin birliği ve beraberliği. Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Ülkemizin insanları, doğal kaynakları ve özellikle girişimci ruhları, bir yandan Malatya'nın kalkınması bir yandan da Türkiye'nin kalkınması için önemli." dedi.
Tüfenkci, Malatya Doğu ve Kuzey garajlarını ziyaret ederek, şoför esnafıyla ve yolcularla sohbet etti.
Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, hayat devam ettiği sürece sorunlar oluşabileceğini belirterek, bu sorunların çözümünde siyasetin büyük rol oynadığını ifade etti.
Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'da önemli bir seçime gittiklerine dikkati çekerek, AK Parti'nin sorunları torunlara havale etmediğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep çözüm odaklı çalıştıklarını ve seçimlerin ardından da aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu:
"Önemli olan Türkiye'nin birliği ve beraberliği. Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Ülkemizin insanları, doğal kaynakları ve özellikle girişimci ruhları, bir yandan Malatya'nın kalkınması bir yandan da Türkiye'nin kalkınması için önemli. Biz dün ve bugün olduğu gibi yarın da özellikle insanlarımızın, esnaflarımızın, esnaf kardeşlerimizin önünü açmak için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bize güçlü bir destek verirse, hizmetlerimizi de hem hükümet hem de mecliste, millete hizmet yolunda devam edeceğiz."
- ÖTV muafiyeti
Ticari araçlar için ÖTV muafiyeti getirdiklerini ve bunu belli bir zaman dilimine sıkıştırmadıklarını anımsatan Bakan Tüfenkci, bu sayede esnafların araçlarını değiştirmek istedikleri zaman bu uygulamadan faydalandıklarını vurguladı.
Tüfenkci, "imar barışı" noktasında da tüm vatandaşların ve özellikle de esnafın çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu esasında, AK Parti hükümetlerinin milletle el sıkışması, milletle kucaklaşması, şu veya bu nedenle oluşan sorunları çözme noktasında göstermiş olduğu irade. Kimsenin şüphesi olmasın, 24 Haziran'da bize güçlü destek verilirse yine sorunları çözecek de AK Parti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümetini kuracak ve yine hizmete daha hızlı ve etkin bir şekilde devam edecek. Bizim sorunların üzerine iradeyle, cesaretle ve erdemle gitme noktasında hiçbir eksiğimiz yok. Cumhurbaşkanımızın 16 yıllık birikimiyle, devlet tecrübesiyle, ülke yönetiminde göstermiş olduğu başarıyla, hem ülkenin güvenliğini sağlama hem de kalkındırma, insanların refah seviyesini artırma, ticareti geliştirme noktasındaki, esnaflara destek noktasındaki kararlılığımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz."
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