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"Türkiye'nin Ayaklarındaki Pranga; Darbeler" konferansı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 20:53 | Son Güncelleme

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Özdağ: - "Darbeler demokrasimize zarar verdi, demokrasiyi içselleştiremedik. Her 10 yılda bir darbenin olduğu yerde demokrasi olur mu? Ekonomimize zarar verdiler, her darbe sonrası Türkiye yüzde 50 fakirleşti. Üçüncüsü ise kültürel savrulmalara neden oldular" - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş: - "28 Şubat postmodern darbesinde FETÖ'nün parmak izlerini görmek mümkündür"

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, "Darbeler demokrasimize zarar verdi, demokrasiyi içselleştiremedik. Her 10 yılda bir darbenin olduğu yerde demokrasi olur mu? Ekonomimize zarar verdiler, her darbe sonrası Türkiye yüzde 50 fakirleşti. Üçüncüsü ise kültürel savrulmalara neden oldular." dedi.

Özdağ, Batman Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Ayaklarındaki Pranga; Darbeler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonomisinin düzeldiği her dönemde darbelerle karşılaştığını belirtti.

"Gerek 1960, 1971 ve 1980 gerekse 28 Şubat postmodern darbesi ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde ekonomimiz çok iyiydi." diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Enflasyon aşağılarda ve kalkınma hızı çok yüksekti. 1960'ta böyle, 1971'de Demirel'e yapılan böyle, 1980'de Demirel'e, Türkeş'e, Erbakan'a yapılan böyle, 1997'de Erbakan'a, Muhsin Yazıcıoğlu'na, Çiller'e yapılan böyle. 2016'da Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan böyle. Neden yaparlar bu darbeleri? Sizi sevmedikleri için. Sizi tam bin yıldır takip ediyorlar."

28 Şubat sürecinde Türkiye'nin ciddi yaralar aldığına işaret eden Özdağ, insanların inançlarından, başörtülerinden dolayı mağdur edildiğini söyledi.

Özdağ, "Batı dünyası sürekli olarak bizi kamplaştırdı ve kutuplaştırdı. Sağ ve solun yanı sıra bu sefer laik-anti laik, Atatürkçü olan Atatürkçü olmayan, başı açık, başı kapalılar diyerek sürekli kamplaştırıldık." dedi.

28 Şubat döneminde de yine ekonominin çok ciddi zarar gördüğünü dile getiren Özdağ, "Darbeler demokrasimize zarar verdi, demokrasiyi içselleştiremedik. Her 10 yılda bir darbenin olduğu yerde demokrasi olur mu? Ekonomimize zarar verdiler, her darbe sonrası Türkiye yüzde 50 fakirleşti. Üçüncüsü ise kültürel savrulmalara neden oldular. Bir ülkede milletleşme süreci yoksa o ülkede kamplaşma ve kutuplaşma mukadderdir." diye konuştu.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi

FETÖ'yü ilk olarak 17-25 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fark ettiğini dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Bunu kabul etmeyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmeye başladı. FETÖ, Erdoğan'ı yenememesinin ardından darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz öncesinde 17-25 Aralık'ta Sayın Erdoğan bu yapıyı farketti, gördü. 17-25 Aralık'ta bu yapının tehlikeli olduğunu gördü. Bu yapının İslam dinine zarar verdiğini, Türkiye ve siyaseti ele geçirmeye çalıştığını, kendi anlayışları doğrultusunda bir rejim kurmaya çalıştıklarını gördü. Onu yenemediler. Yenemeyince de bu sefer Türkiye’de 15 Temmuz'u yapma kararı aldılar."

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da "FETÖ, Türkiye düşmanlarıyla hareket etti. Ülkeyi içeriden onlar, dışarıdan dış güçler zayıf düşürmeye çalışmışlardır. Yıl dönümünü yaşadığımız 28 Şubat postmodern darbesinde FETÖ'nün parmak izlerini görmek mümkündür." dedi.

Durmuş, Türkiye'nin darbelerden güçlenerek çıktığını belirtti.

Konferansın sonunda Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve Rektör Prof. Dr. Durmuş, Özdağ'a plaket verdi.

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28 Şubat Batman darbe FETÖ Selçuk Özdağ

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