Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AK Parti yola devam, 'yepyeni bir yolun başlangıcındayız' diyoruz. Yaptığımız çok iş var, yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin bize, bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var." dedi.

Şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek bereketli ve bol kazanç dileyen Ağbal, 24 Haziran seçimler için destek istedi.

Ağbal, tatlı satan bir esnafı ziyareti sırasında, 24 Haziran seçiminin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, seçimlerde Bayburt'un yeni bir rekor kırmasını istediğini söyledi.

Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için güçlü destek beklediklerini belirten Ağbal, "AK Parti yola devam, 'yepyeni bir yolun başlangıcındayız' diyoruz. Yaptığımız çok iş var, yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin bize, bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ağbal, başka bir esnafı ziyareti sırasında ise "Yeni sistemde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Sizlerin desteği çok önemli, inşallah memleketimizin önünü açan bir seçim olacak." ifadelerini kullandı.