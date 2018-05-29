Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AK Parti yola devam, 'yepyeni bir yolun başlangıcındayız' diyoruz. Yaptığımız çok iş var, yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin bize, bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var." dedi.
Şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek bereketli ve bol kazanç dileyen Ağbal, 24 Haziran seçimler için destek istedi.
Ağbal, tatlı satan bir esnafı ziyareti sırasında, 24 Haziran seçiminin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, seçimlerde Bayburt'un yeni bir rekor kırmasını istediğini söyledi.
Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için güçlü destek beklediklerini belirten Ağbal, "AK Parti yola devam, 'yepyeni bir yolun başlangıcındayız' diyoruz. Yaptığımız çok iş var, yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin bize, bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var." diye konuştu.
Ağbal, başka bir esnafı ziyareti sırasında ise "Yeni sistemde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Sizlerin desteği çok önemli, inşallah memleketimizin önünü açan bir seçim olacak." ifadelerini kullandı.
- "Bundan sonra Türkiye'de bütün hastanelerde, bütün yataklar nitelikli olacak"
Eczaneyi ziyaret eden Ağbal, ilaç fiyatları ve ilaç temini konusunda bir süre sohbet etti.
Vatandaşın geçmiş yıllarda ilaç temini konusunda yaşadığı sıkıntılara işaret eden Ağbal, rahmetli babasının hastalığı döneminde ilaç alırken yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Ağbal, vatandaşın artık doktora kolayca eriştiğini, ilacını da her istediği zaman, istediği eczaneden alabildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ankara Dışkapı'da babamı hastaneye yatırmak için sabahleyin 07.00'de kuyruğa girdik. 09.00'a kadar kuyrukta bekleyeceksin, doktor sonra gelecek. Orada beyaz bir sayfa var, isimleri yazacaksın eğer ilk 10'a girdiysen muayene olabilirsin, ilk 10'a giremediysen 'ertesi gün gel' derlerdi. Bugün ise hastanelerimizden telefonla randevu alıyoruz, son derece konforlu hastanelerimiz var. Nitelikli yatak diyoruz değil mi? Şu anda hedefimiz şu, bundan sonra Türkiye'de bütün hastanelerde, bütün yataklar nitelikli olacak. Odasında banyosu, tuvaleti, son derece modern yatağı olacak ve hasta istediği şekilde orada tedavi olacak. Nerelerden nerelere gelmişiz."
- "AK Parti için yapacak iş çok, çözümler de çok"
Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir durağı ziyaret eden Ağbal, şoförlerle sohbet etti.
Ağbal, ÖTV indirimi konusunda esnafın görüşlerini dinleyerek, "Büyük bir kolaylık. Türkiye'nin dört bir tarafında taksici kardeşlerimiz bu fırsatı kullandı. Arabalarını yenilediler, eski araçlar trafikten çıktı. Taksici esnafı memnun biz de memnunuz çünkü ekonomi oluyor, arabalar yenileniyor. Araçların yeni olması müşteriyi de memnun ediyor, kazan kazan yaptık yani." dedi.
Yeni bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Ağbal, "Otobüsçü esnafımızla ilgili bir çalışma yapıyoruz, inşallah özel halk otobüsleri esnafımızı sevindirecek güzel müjdeler olacak. Esnafımızın her zaman, nerede, ne ihtiyacı varsa yanındayız." diye konuştu.
Ağbal, taksi plaka alım satımı konusuna ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:
"O sistemi değiştirdik biliyorsunuz. Artık bundan sonra taksi plakalarında el değiştirmede noterle işlem yapılırken yüzde 3 alım satım bedeli üzerinden harç alacağız. Dolayısıyla bundan sonra taksici, minibüsçü esnafımız artık plakasını satarken 'yarın öbür gün acaba Maliye'den bir denetim gelir mi? Acaba bir sıkıntı olur mu?' diye düşünmeyecek. Dolayısıyla yüzde 3'ünü noterde ödeyecek çıkacaklar, helalleşecekler. Bu da büyük bir kolaylık getirdi. Herkes noterde işini bitirdi mi artık vergiyle ilgili bir problemi de kalmamış oluyor. Bizde çözüm çok. AK Parti için yapacak iş çok, çözümler de çok.
Bakan Ağbal, iş yerini ziyaret ettiği başka bir esnafın, "Tamam mı, devam mı? Devam edecek misiniz?" sorusu üzerine, "AK Parti devam." ifadesini kullandı.
Ağbal'a ziyaretleri sırasında Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti.
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Drakula Trabzon'da ortaya çıktı! Görüldüğü yer karantinaya alındı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum