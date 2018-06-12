CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye'nin bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Programımız da kadrolarımız da hazır. Herkes emin olsun ki ülkemizi de halkımızı da refaha çıkaracağız." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesindeki Akyazı sahilinde sahur yapan vatandaşları ziyaret etti.
Daha sonra sahilde CHP İl Başkanlığı tarafından kurulan seçim çadırını ziyaret eden Torun, burada yaptığı konuşmasında, 24 Haziran'daki seçimlerine önemine dikkati çekti.
Kendisini dinleyen gençlere seslenen Torun, bu seçimde en çok güvendikleri seçmenin başında gençlerin geldiğini anlattı.
Herkese 24 Haziran'da sandığa giderek mutlaka oy kullanmaları tavsiyesinde bulunan Torun, şöyle konuştu:
"Ordu ili bu iktidara verdiği desteğin karşılığını maalesef alamadı. AKP hükümetleri Ordu'yu unuttu. Ordu ilçeleriyle birlikte kaderine terk edildi. Fındığı para etmiyor, hayvancılığı bitirildi. Yatırım gelmiyor, bir tane istihdam yaratacak fabrika bile açmadılar. Ne yazık ki Ordu'nun gençleri işsizliğin pençesinde kıvranıyor. Gençlerimiz memleketini bırakıp büyükşehirlere ekmek aramaya gitmek zorunda bırakılıyor."
Torun, kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
Partisine ülke yönetimi için yetki isteyen Torun, "Türkiye'nin bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Programımız da kadrolarımız da hazır. Herkes emin olsun ki ülkemizi de halkımızı da refaha çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Torun, daha sonra ilçedeki bazı kahvehaneleri de ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.
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