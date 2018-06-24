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"Türkiye'nin de birinci partisi AK Parti'dir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 23:01 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Bugün Çanakkale'nin de Türkiye'nin de birinci partisi AK Parti'dir. Bu demokratik yarış içerisinde bize oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden daha büyük motivasyonla, aşkla devam edeceğiz" - "Türkiye'deki bu sistem değişikliğinin, vesayetçilere karşı daha demokratik, daha millete dayalı sistemin inşası için hep beraber besmele çekiyoruz. Tüm ülkemize, şehrimize hayırlı olsun"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün Çanakkale'nin de Türkiye'nin de birinci partisi AK Parti'dir. Bu demokratik yarış içerisinde bize oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden daha büyük motivasyonla, aşkla devam edeceğiz." dedi.

Turan, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından Çanakkale'de vatandaşlarla birlikte kutlamalara katıldı.

Esenler Mahallesi'nde toplanan araç konvoyu ile şehir turuna katılan Bülent Turan, daha sonra AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı önüne geldi.

Burada alınan sonuçları davul çalarak kutlayan Turan, partililerin tebriklerini kabul etti.

Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin demokratik tarihinde, 1950'den bugüne gelen çok özel bir günün yaşandığını söyledi.

24 Haziran seçimlerinin dünyaya örnek bir seçim olduğunu ifade eden Turan, "Şeffaf, demokratik, halkın tüm katılımcılarının izleyebildiği, her partinin temsilcisinin olduğu, çok açık bir seçim sürecini beraber yaşadık. Kampanyamız bir ay kadar sürdü. Bu bir aylık kampanyamızda hiçbir partiye hakaret etmeden, hiçbir partiyle olağanüstü polemiğe girmeden, yaptıklarımızı, iddialarımızı anlatarak, Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak, Çanakkalemizde de birinci olmanın iddiasını ortaya koyduk." diye konuştu.

"(Çanakkale'de birinci olmazsak bir daha aday olmayacağız) demiştik." diyen Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun Çanakkale halkı bizi mahcup etmedi, hizmetlerimize ve iddiamıza oy verdi. Hep söylemiştik. 'Bu şehre en çok AK Parti yakışır. AK Parti en çok Çanakkale'ye yakışır' demiştik. Bugün Çanakkale'nin de Türkiye'nin de birinci partisi AK Parti'dir. Bu demokratik yarış içerisinde bize oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden daha büyük motivasyonla, aşkla devam edeceğiz. Kazanan Çanakkale olmuştur, kazanan Türkiye olmuştur. Türkiye'deki bu sistem değişikliğinin, vesayetçilere karşı daha demokratik, daha millete dayalı sistemin inşası için hep beraber besmele çekiyoruz. Tüm ülkemize, şehrimize hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan Çanakkale seçim

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