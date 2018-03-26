Türkiye’nin en büyük belediyecilik fuarı Antalya’da başlıyor

Belediyeciliği güncel teknojilerle buluşturmayı hedefleyen 8. Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 28-29-30 Mart tarihleri arasında ANFAŞ Expo Center’da kapılarını ziyaretçilere aralıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) koordinatörlüğünde 8’nci kez düzenlenecek olan Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu başlıyor. 8. Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 28-29-30 Mart tarihleri arasında ANFAŞ Expo Center’de kapılarını ziyaretçilerine açacak. Fuara, 3 binin üzerinde profesyonel olmak üzere 15 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

“Fuara 150 tedarikçi katılacak”

Belediyecilik alanında çok önemli bir yere sahip olan Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, gelişen teknolojiye ayak uydurulması açısından büyük önem arz ediyor. Belediyelerin her yıl yeni, ürünler görme, inceleme, değerlendirme imkanına sahip olduğu fuara, yaklaşık 150 tedarikçi katılacak. Bir yandan belediyelerin üretmiş olduğu örnek projeler, diğer yandan da son 1 yılda ortaya konulan farklı ürünlerin tanıtımı yapılacak. Türkiye’den profesyonel 3 binden fazla ziyaretçinin katılım göstereceği fuar, Antalya ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak.

Yabancı Delegeler katılacak

28-29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek fuara Fas, Kosova, Makedonya, Irak, İran, Kırgızistan, Kıbrıs, Azerbaycan, Umman, Lübnan, Karadağ, Ukrayna, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan Çin ve Kuveyt’ten delegeler katılacak. Fuarı, geçen yıl 18 bin 112 kişi ziyaret etmişti.

City Expo’da neler var?

Firmalar, fuarda belediye ve ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park- bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, e-belediyecilik sistemleri gibi yeni ürün gruplarını ziyaretçilere sunacak. Yurt dışından kardeş belediyeler ve tüm büyük şehir başkanları fuarda bir araya geliyor olacak. Antalya City Expo’da özellikle Arap ülkeleri ve körfez ülkelerinden belediye başkan ve yöneticileri heyetler halinde ağırlanacak.