"Türkiye'nin en büyük sorunu maalesef ana muhalefet"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'nin en büyük sorunu maalesef ne ekonomi ne güvenlik ne de diğer meseleler. Geldiğimiz noktada, ülkenin en büyük sorununun ana muhalefet olduğunu görmüş olduk." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki açıklamalarını hatırlatarak, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının sebebinin vekilliğinden ya da ifade özgürlüğünden kaynaklanmadığını söyledi.

Bu konuda mahkemelerin kendi iç dinamikleriyle karar verdiğini vurgulayan Turan, "Terörle olan iltisakından dolayı şu an Selahattin Demirtaş cezaevinde. Siz bu kararı beğenmiyor olabilirsiniz ama bu karar mahkemenin kararı." diye konuştu.

Turan, milletvekili seçilen kişilerin yasama dokunulmazlığının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu dokunulmazlığı Mecliste en fazla eleştiren 'Kaldırın dokunulmazlığı' diyen, siyasi artistlik yapan Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Kılıçdaroğlu defaatle 'Bu konuda en çok AK Parti bedel öder', 'AK Parti'nin vekilleri yanlış yapmıştır' deyip, bizlere birçok iftiralar atarak dokunulmazlıkları kaldıramadığımızı iddia ettiler. Biz de bu çağrılar üzerine cevap verdik. Dedik ki dokunulmazlıklar normal şartlarda yasamanın gereğidir ve kaldırılmaması gerekir. Ama mademki AK Partililer için böyle bir açık kapı istiyorsunuz, vekillerimize ithamlarda bulunuyorsunuz, 'yanlış yapan var, tacizci var, ekonomik olarak sıkıntısı olan var' diyorsunuz. 'Biz de dokunulmazlıkları kaldırıyoruz' dedik. Buna CHP 'Evet' dedi, bunlar arşivlerde var. Dokunulmazlık kalktığından dolayı mahkemeler vekilleri yargılama imkanına eriştiler."