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Türkiye’nin en genç milletvekili adayı liseden mezun oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti’den 24 Haziran seçimlerinde Bursa 1’inci Bölge 10’uncu sıradan aday gösterilen Türkiye’nin en genç milletvekili adayı Merve Asa (18), liseden mezun oldu.

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı liseden mezun oldu

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- İYİ Parti’den 24 Haziran seçimlerinde Bursa 1’inci Bölge 10’uncu sıradan aday gösterilen Türkiye’nin en genç milletvekili adayı Merve Asa (18), liseden mezun oldu.
Milletvekili aday adaylığı başvurularının sona erdiği 4 Mayıs günü 18 yaşını dolduran Merve Asa, aynı gün babası, İYİ Parti Orhaneli kurucu ilçe başkanı İsmail Asa ile birlikte Ankara’ya, partinin genel merkezine giderek aday adaylığı başvurusu yaptı. Bursa 1’inci Bölge 10’uncu sıradan aday gösterilen Merve Asa, lise öğrenimini gördüğü Bursa Uğur Okulları'ndan 98 puanla okul ikincisi olarak mezun oldu. Merve Asa, mezuniyetinin ardından seçim çalışmalarına başlayacak.

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