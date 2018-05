"Türkiye'nin geleceği için asla umutsuzluğa kapılmayalım"

- "Şehit ve gaziler arasında ayrım olmaz"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de şehit yakınlarının ve gazilerinin bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni en çok üzen ve derinden yaralayan bir olay var, şehitler ve gaziler arasındaki ayrım. Şehit ve gaziler arasında ayrım olmaz. Ayrımcılık bir toplumu böler. Ayrımcılık bir toplumda kavganın, kinin tohumlarını eker. O şehitler bizim ortak şehidimizdir. O şehitler hayatlarını, canlarını verdiler, biz evimizde rahat uyuyalım diye, toprağımız bölünmesin diye, kavga etmeyelim diye, ülkemize düşman girmesin diye, ülkemizde nifak tohumları olmasın diye hayatlarını verdiler. Ondan daha değerli bir şey olabilir mi? Bundan daha değerli bir duygu olabilir mi? Dolayısıyla ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimiz arasında ayrımcılık olmamalı."

- "Her evde tencere kaynasın, her evde bereket ve huzur olsun"

Dünyanın en güzel coğrafyasının Türkiye olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gönül ister ki her evde tencere kaynasın, her evde bereket ve huzur olsun. Bunun yolu, her evin bir geliri olsun, her ev şu ya da bu şekilde gelire sahip olsun. Aile sigortasını bunun için istiyoruz. Aile sigortasının devreye girmesi lazım. İşsizlerin ve yoksulların sigortasıdır aile sigortası. Toplumun barışı ve huzuru için önemlidir. Aç insanın, yoksulların egemen olduğu bir toplumda huzur olmaz. Kimse evinde rahat yaşayamaz, rahat uyuyamaz. Herkesin işi, aşı geliri olursa o toplumda huzur, bereket olur.