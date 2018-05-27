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"Türkiye'nin geleceği için gücümüzü birleştirdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Bildiğiniz gibi Türkiyemizin geleceği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti ve Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MHP ile ittifak kurduk. Türkiye'nin geleceği için gücümüzü birleştirdik. Çünkü bu birliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. El ele, omuz omuza Türkiyemiz için çalışacağız" - "Burdur-Antalya-Manavgat-Alanya otobanının müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. İnşallah bunun inşaatına da başlayacağız, ihaleye çıkacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur-Antalya-Manavgat-Alanya otoyol inşaatına başlanacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat ilçesinde verilen iftara katıldı. Çavuşoğlu iftarda, geçen şubat ayında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Cumali Gür'ün babası Nazım Gür, annesi Yiter Gür, erkek kardeşi Ramazan ve kız kardeşi Yasemin'in Gür'ün bulunduğu masaya oturdu.

Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarı alanında çok sayıda Manavgatlının katıldığı iftarda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in düzenlediği iftar sofrasında Manavgatlılarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İftar sofrasını şehit yakınları ve gazilerle paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca bu vatan, millet, toprak için, bayrak için kan dökmüş gazilerimize de Allah razı olsun diyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Hükümet ve Antalya milletvekilleri olarak Manavgat'a hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, ilçeye 500 yataklı yeni bir hastane inşa edileceğini de bildirdi.

İlçede çevreyoluna 2 köprülü kavşak yapıldığını fakat 4 köprülü kavşak sözü verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Side, Sorgun tarafına geçişleri inşaat yoluyla kapatmamak için aşama aşama yapıldığını, 2 kavşağın inşaatına da en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Burdur-Antalya-Manavgat-Alanya otobanının müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. İnşallah bunun inşaatına da başlayacağız, ihaleye çıkacağız." diye konuştu. İlçeye doğalgaz getirme sözleri bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bunun için de çalışmaların başladığını söyledi.

Manavgat'a bir turizm fakültesi açıldığını aktaran Çavuşoğlu, ilçeye üniversite kurmak için çalışmaların da sürdürüldüğünü bildirdi.

Cumhur İttifakı'na en büyük desteği Manavgat'tan beklediklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Türkiyemizin geleceği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti ve Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MHP ile ittifak kurduk. Türkiye'nin geleceği için gücümüzü birleştirdik. Çünkü bu birliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. El ele, omuz omuza Türkiyemiz için çalışacağız. Manavgat'a önem vermeyen siyasi partilere inşallah seçimde ders vereceksiniz. Ben 24 Haziran'da, Türkiye'nin en kritik seçiminde, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için Manavgatlı hemşehrilerimizin bugüne kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da gereğini yapacağına inanıyorum."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ilçeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak bugüne kadar yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yapıldığını, karayollarının yatırımıyla bu rakamın 500 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

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Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iftar Manavgat

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