HABER

"Türkiye'nin geleceğinde Kılıçdaroğlu ve CHP yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli Milletvekili Özkan: - "Bugünkü CHP ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür" - "Milli birlik ve beraberliğimiz gösteriyor ki Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer vardır"

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, bugünkü CHP'nin Türkiye'nin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan parti haline geldiğini belirterek, "Milli birlik ve beraberliğimiz gösteriyor ki Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur." dedi.

Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, siyasetin milli bir zihniyeti, siyasi adabı, ahlakı, nezaket duruşu gerektirdiğini ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu unsurlardan uzak olduğunu söyledi.

CHP ile Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK vesayeti altında siyaset yaptığını dile getiren Özkan, "Anamuhalefet Partisi ve liderinin bir bütün olarak tutarsız, temeli olmayan, fırsatçı ve FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntü ve şaşkınlık içindeyiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçıları eleştirmesine değinen Özkan, kentteki ortamın rengi, cinsi, mezhebi ne olursa olsun herkesi heyecanlandırırken, Kılıçdaroğlu'nu üzdüğünü belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sanatçıların Türk askerine destek vermesine neden tepki gösterdiğini anlamadıklarını ifade eden Özkan, şunları söyledi:

"Ona göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil, teröristlerin yanında yer almalıdır. Cumhuriyetimizin kurucu partisi, öyle bir hale gelmiş ki kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık eder olmuş. Bugünkü CHP ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür. Bizler Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü 2023 yılında ülkemizin için belirlediğimiz hedeflere ulaşma çabası içindeyiz. Ana muhalefet partisi lideri ise teröre destek vermekten, teröristlerle beraber yol yürümekten, onların çukur kazmalarına destek vermekten başka bir şey yapmamaktadır."

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sanıklarını korumak için Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünü, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktığını, askerlere destek olan sanatçılara 'rezil' ifadesini kullandığını anlatan Özkan, "Ana muhalefetin başındaki zatın yaptığı seviyesizce açıklamaların artması 2019'daki kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğimiz gösteriyor ki Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer vardır. Nasıl bir kaset oyunu ile geldilerse, öyle bir oyunla gideceklerdir. Hiçbir şey olmasa bu millet onları 2019'da sandığa gömecektir." ifadelerini kullandı.

İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor
'Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!''Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan CHP TBMM

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.