"Türkiye'nin geleceğinde Kılıçdaroğlu ve CHP yok"

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, bugünkü CHP'nin Türkiye'nin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan parti haline geldiğini belirterek, "Milli birlik ve beraberliğimiz gösteriyor ki Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur." dedi.

Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, siyasetin milli bir zihniyeti, siyasi adabı, ahlakı, nezaket duruşu gerektirdiğini ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu unsurlardan uzak olduğunu söyledi.

CHP ile Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK vesayeti altında siyaset yaptığını dile getiren Özkan, "Anamuhalefet Partisi ve liderinin bir bütün olarak tutarsız, temeli olmayan, fırsatçı ve FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntü ve şaşkınlık içindeyiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçıları eleştirmesine değinen Özkan, kentteki ortamın rengi, cinsi, mezhebi ne olursa olsun herkesi heyecanlandırırken, Kılıçdaroğlu'nu üzdüğünü belirtti.