"Türkiye'nin hayali yeniden büyük Türkiye"

Cumhurbaşkanı adayları içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve belediye başkanlığı tecrübelerinin olduğunu anımsatan Yılmaz, "Eğer 'bu işler tecrübesiz de olabilir' diyorsanız o zaman herhangi birisine oy verirsiniz. Oy verdikten sonra Türkiye'yi nasıl yönetir, nereye götürür, evlatlarımızın geleceğini çalar mı, ülkemizin zamanını israf eder mi, kaynaklarını boşa harcar mı ayrı bir husus." diye konuştu.

- "Bu milletin ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan"

Recep Tayyip Erdoğan'a verilen her oyun helal olduğunu, Erdoğan'ın adaylar içerisinde cumhurbaşkanlığını, hükümeti kurma görevini hak eden en doğru kişi olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu sadece ben söylemiyorum. Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan lidere gerek MHP'li kardeşlerimden, gerek BBP'ye oy vermiş kardeşlerimden bu iki parti 'Cumhur İttifakı'nın bir parçası, Recep Tayyip Erdoğan'a mutlaka oy vermelerini bekliyorum. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermezlerse ola ki kendi partilerine ihanet etmiş olurlar. AK Partililer zaten böyle bir şeyi düşünemezler ama inanıyorum ki hiçbir MHP'linin, hiçbir BBP'linin de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemezlik etmezler diye düşünüyorum. Ama bilin ki Saadet Partililerin de bu ülkeyi seven CHP'lilerin de mutlaka Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini biliyorum."

Günlerdir Sivas'ı geziyorum, birçok vatandaşıma sordum oyunuzu kime vereceksiniz? Bir vatandaşım, 'cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise CHP'ye vereceğim. CHP'nin adayı akrabam, ondan dolayı veriyorum' dedi. Dolayısıyla CHP'den dahi Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecekler olanlar var. Dolayısıyla diyoruz ki bu milletin ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan. Bunda hiç şüphe yok."