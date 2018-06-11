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"Türkiye'nin hayali yeniden büyük Türkiye"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Türkiye'nin hayali yeniden büyük Türkiye. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmış bir Türkiye. İşte inşallah 24 Haziran'da rehberimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartmak için hayalimizi gerçekleştireceğiz"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin hayali yeniden büyük Türkiye. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmış bir Türkiye. İşte inşallah 24 Haziran'da rehberimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartmak için hayalimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Yılmaz, Gürün ilçesinde partisinin spor salonunda düzenlediği iftar programında, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde vatandaşlardan oy kullanırken ellerini vicdanlarına koymalarını isteyerek doğru bir hükümet kuracak ve Türkiye'yi geldiği noktadan daha iyi bir noktaya götürecek Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayları içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve belediye başkanlığı tecrübelerinin olduğunu anımsatan Yılmaz, "Eğer 'bu işler tecrübesiz de olabilir' diyorsanız o zaman herhangi birisine oy verirsiniz. Oy verdikten sonra Türkiye'yi nasıl yönetir, nereye götürür, evlatlarımızın geleceğini çalar mı, ülkemizin zamanını israf eder mi, kaynaklarını boşa harcar mı ayrı bir husus." diye konuştu.

- "Bu milletin ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan"

Recep Tayyip Erdoğan'a verilen her oyun helal olduğunu, Erdoğan'ın adaylar içerisinde cumhurbaşkanlığını, hükümeti kurma görevini hak eden en doğru kişi olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu sadece ben söylemiyorum. Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan lidere gerek MHP'li kardeşlerimden, gerek BBP'ye oy vermiş kardeşlerimden bu iki parti 'Cumhur İttifakı'nın bir parçası, Recep Tayyip Erdoğan'a mutlaka oy vermelerini bekliyorum. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermezlerse ola ki kendi partilerine ihanet etmiş olurlar. AK Partililer zaten böyle bir şeyi düşünemezler ama inanıyorum ki hiçbir MHP'linin, hiçbir BBP'linin de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemezlik etmezler diye düşünüyorum. Ama bilin ki Saadet Partililerin de bu ülkeyi seven CHP'lilerin de mutlaka Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini biliyorum."

Günlerdir Sivas'ı geziyorum, birçok vatandaşıma sordum oyunuzu kime vereceksiniz? Bir vatandaşım, 'cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise CHP'ye vereceğim. CHP'nin adayı akrabam, ondan dolayı veriyorum' dedi. Dolayısıyla CHP'den dahi Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecekler olanlar var. Dolayısıyla diyoruz ki bu milletin ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan. Bunda hiç şüphe yok."

Bakan Yılmaz, milletvekili seçimlerinde de AK Parti'ye destek verilmesini istedi. AK Partili milletvekillerinin hükümeti yönetirken Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacaklarını belirten Yılmaz, istikrar ve güvenin Türkiye'de kalıcı hale gelmesi için milletvekillerinin Recep Tayyip Erdoğan'a yardımcı olacaklarını ifade etti.

- "Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmış bir Türkiye"

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin çok hizmet aldığını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"16 yılda bizden öncekilerin 80 yılda yaptıklarının kat kat fazlasını yaptık. Dolayısıyla 16 yılda yapılamayanlar, zaman gelmeyenler, kaynak ayrılamayanlar Türkiye'nin önceliği olmayanlardı. İnşallah 24 Haziran'da hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında oy verirseniz kalanları da yapacağız. İnanıyorum ki bu ana kadar milli iradeyi el üstü tutan AK Parti iktidarının devamı konusunda hemşehrilerim tercihte bulunacaktır. Türkiye'nin hayali yeniden büyük Türkiye. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmış bir Türkiye. İşte inşallah 24 Haziran'da rehberimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartmak için hayalimizi gerçekleştireceğiz. İstikrar kurumsallaşacak ve Türkiye'nin yolu ebediyen açık olacaktır diyorum."

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milli eğitim bakanı ismet yılmaz Gürün Sivas

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