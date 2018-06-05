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"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformların çıkmasına katkı vereceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "İnşallah daha güçlü bir şekilde Meclise girerek Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformların çıkmasına katkı vereceğiz"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İnşallah daha güçlü bir şekilde Meclise girerek Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformların çıkmasına katkı vereceğiz." dedi.

Usta, seçim çalışmaları kapsamında Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Esnafı ziyaret eden Usta, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Erhan Usta, ziyaretleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik verileri değerlendirdi.

Enflasyondaki yükselişe işaret eden Usta, detaylar incelendiğinde bütün sektörlere yayılmış bir enflasyon görüldüğünü belirtti.

Usta, "Özellikle 17 Mayıs'ta akaryakıtta fiyat sabitlenmesine rağmen enflasyondaki bu yüksek seyir aslında konunun daha ciddi bir şekilde ele alınması gerektiği hususunda bize sinyaller veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"

Usta, Türkiye ekonomisinin enflasyondan çok çektiğine vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

"25 yıl kronik yüksek enflasyona maruz kaldı bu ülke. 2000 sonrasında 57. Hükümet döneminde bizim başlattığımız reform programlarıyla enflasyon aşağıya doğru gelmeye başladı. Yeniden bu yükselme eğilimi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu. Ben zaman zaman hükümete uyarılarımı yaptım. Şimdi buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil. Merkez Bankası elbette para politikası yönü ile enflasyon için tedbirler alacaktır, almalıdır. Merkez Bankası bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Merkez Bankası araç bağımsızlığını kullanamaz ise enflasyonu aşağıya çekmek zor olacaktır. Bunun yanı sıra para politikasının yanı sıra maliye politikasının da sıkı bir şekilde devam etmesi lazım. Tüm birimleri ile uyumlu olması lazım. Maliye politikası da bilindiği üzere hükümetin uygulamalarıdır. Hükümetin bu anlamda yapması gereken epeyce bir iş vardır."

Bu süreçte MHP'nin rolüne dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Biz inşallah Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeni dönemde Meclise çok güçlü bir şekilde girmemiz durumunda enflasyonu kalıcı şekilde aşağıya çekecek ve ekonomik dengeleri yeniden oturtacak reformlara yönelik kanunları çıkarmaya hazırız. Hazır olduğumuzu geçmişte de ifade ettik. İnşallah daha güçlü bir şekilde Meclise girerek Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reformların çıkmasına katkı vereceğiz."

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çalışma Enflasyon Havza MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Samsun seçim

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