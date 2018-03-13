Türkiye’nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, İran Sağlık Bakanı ile bir araya geldi.

Türkiye’nin İran Büyük Elçisi Rıza Hakan Tekin, İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Gazizade Haşimi ile bir araya geldi.

Türkiye’nin İran Büyük Elçisi Rıza Hakan Tekin, İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Gazizade Haşimi ile bir araya geldi. Görüşmede, İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Türkiye’ye sevk edilmesi ele alındı.

Yarına kadar kimlik tespiti yapılacağı ve gerekli hukuki sürecin tamamlanacağı ve cenazelerin Türkiyeli yetkililere teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan Türkiye’nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, İHA muhabirine dün yaptığı açıklamada cenazelerin Türkiye’ye sevk edilmesini ilk öncelik olarak nitelendirerek, hukuki sürecin takip edildiğini belirtmişti.