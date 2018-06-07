AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye'nin kader seçimi olacak. Verilen oy Türkiye'ye verilecek, güçlü olmasına verilecek, siyasetin tepişmesine ikaz olarak verilecek." dedi.

Bostancı, Taşova Belediyesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, büyüyen bir Türkiye'nin birçok devletin husumetini çektiğini belirterek, Almanya, Fransa ve ABD'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan eleştirilerin ve engellemelerin nedeninin farklı olduğunu ifade etti.

Naci Bostancı, "Kim Türkiye'yi bugünkü noktadan ileriye götürmeye, güçlendirmeye çalışsa, aynı engellemeler, güçlükler, zorluklar onlara da olur. Hiç din, imanla alakası olmasın, Hristiyan bir adamı getirin, aynısı olur.

Siyasetin çapsızlığı, AK Parti eleştirisi ile AK Parti'nin uluslararası birtakım engellemelerin Türkiye'nin çıkarlarını ayırt etmemesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olması halinde herkesin ekmeğinin büyüyeceğini, herkesin zenginleşeceğini vurgulayan Bostancı, "Niye bu ülke bir Almanya, Amerika gibi olmasın. Bunu değiştirmemiz lazım. Siyasetle, akılla değiştireceğiz. Elbette rekabet ve eleştiri olacak ama ortaklıklar da olacak." ifadesini kullandı.