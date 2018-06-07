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"Türkiye'nin kader seçimi olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı: - "Türkiye'nin kader seçimi olacak. Verilen oy Türkiye'ye verilecek, güçlü olmasına verilecek, siyasetin tepişmesine ikaz olarak verilecek" - "Kim Türkiye'yi bugünkü noktadan ileriye götürmeye, güçlendirmeye çalışsa, aynı engellemeler, güçlükler, zorluklar onlara da olur. Hiç din, imanla alakası olmasın, Hristiyan bir adamı getirin, aynısı olur"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye'nin kader seçimi olacak. Verilen oy Türkiye'ye verilecek, güçlü olmasına verilecek, siyasetin tepişmesine ikaz olarak verilecek." dedi.

Bostancı, Taşova Belediyesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, büyüyen bir Türkiye'nin birçok devletin husumetini çektiğini belirterek, Almanya, Fransa ve ABD'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan eleştirilerin ve engellemelerin nedeninin farklı olduğunu ifade etti.

Naci Bostancı, "Kim Türkiye'yi bugünkü noktadan ileriye götürmeye, güçlendirmeye çalışsa, aynı engellemeler, güçlükler, zorluklar onlara da olur. Hiç din, imanla alakası olmasın, Hristiyan bir adamı getirin, aynısı olur.
Siyasetin çapsızlığı, AK Parti eleştirisi ile AK Parti'nin uluslararası birtakım engellemelerin Türkiye'nin çıkarlarını ayırt etmemesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olması halinde herkesin ekmeğinin büyüyeceğini, herkesin zenginleşeceğini vurgulayan Bostancı, "Niye bu ülke bir Almanya, Amerika gibi olmasın. Bunu değiştirmemiz lazım. Siyasetle, akılla değiştireceğiz. Elbette rekabet ve eleştiri olacak ama ortaklıklar da olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin siyaseten ortak çıkarlar için hareket etmeyi öğrenmesi gerektiğine işaret eden Bostancı, aksi takdirde herkesin birbirinin düşmanı olacağını, o zaman da düşman aramaya gerek kalmayacağını belirtti.

Bostancı, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, herkese şunu söylüyor. Diğerleri ile tepişmeyi bırakıp adam olacaksın. Yüzde 50'nin üzerinde oy mu almak istiyorsun. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, hepsini kucaklayacaksın. Öyle çakma bir kucaklama değil. Yeni sistemin Türkiye'nin istikbali bakımından oynayacağı çok önemli bir rol var.
Bu, AK Parti'nin seçimi filan değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimi. Türkiye'nin kader seçimi olacak. Verilen oy Türkiye'ye verilecek, güçlü olmasına verilecek, siyasetin tepişmesine ikaz olarak verilecek."

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