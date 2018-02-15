Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’dan KKTC Ekonomi Bakanına ziyaret

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay ve beraberindeki heyet, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi ziyaret etti.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve beraberindeki heyet, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi ziyaret etti. Büyükelçisi Kanbay, Nami’yi yeni görevi nedeniyle kutlayarak, Türkiye’nin yapacağı işlerde her zaman yanında olacağını ifade etmeye geldiklerini söyledi. Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili büyükelçilikteki müşavirlerle bakanlık yetkililerinin tanışma ve sohbet fırsatı yakalamasından mutlu olduğunu belirten Kanbay, Nami’ye görevinde başarılar diledi. Kanbay, “Sizlerle birlikte en güçlü şekilde çalışmaya hazır olduğumuzu biliniz” dedi.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise Kanbay’a ve beraberindekilere ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, kendileriyle işbirliklerine her zaman çok önem verdiklerini vurguladı. Türkiye’nin verdiği güçlü desteğin KKTC ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Nami, ekonominin büyümesi, halkın hak ettiği refah seviyesini bir an önce sağlayabilmek için işbirliklerinin artarak devam etmesi gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade etti.
Nami, Türkiye ile KKTC arasında çok derin ekonomik bağlar olduğunu, bunları da aldıkları noktadan çok daha ileriye taşımanın görevleri olduğunu söyleyerek, bu ziyaretin zamanında ve yerinde olduğunu kaydetti.
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