Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosluğu Krasnodar’a taşınıyor

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya’nın Rostov ve Krasnodar şehirlerine gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin Novorossiysk konsolosluğunun yakın zamanda Krasnodar’a taşınacağı duyuruldu.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, bir dizi temaslarda bulunmak için Rusya’nın Krasnodar eyaletine ziyaret gerçekleştirdi. Diriöz’ün Krasnodar’a bağlı Rostov’a gerçekleştirdiği ziyarette, Bölge Valisi Vasili Golubev, Belediye Başkanı Vitaliy Kuşnarev, Rostov Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Diriöz’ün Rostov ziyaretinin ardından Krasnodar’da Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Krasnodar Belediye Başkanı Yevgeniy Pervışov ve Krasnodar Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci’nin de Diriöz’e refakat ettiği temaslarda Türkiye’nin Novorossiysk konsolosluk binasının Krasnodar’a taşınması da ele alındı. Taşınma işleminin önümüzdeki birkaç ay içerisinde gerçekleşeceği öğrenildi. Daha önce Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosluğu’nun Krasnodar kentine taşınmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.