O gece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, parti genel merkezinde açıklama yaparak, hükümetin ve devletin yanında olduğunu ilan ettiğini anlatan Kalaycı, "Milletimiz bu hain darbe girişimini püskürttü ama hala tehdit geçmiş değil. Terör örgütleri kanalıyla yine üzerimize saldırıyorlar. Türkiye'yi kuşatma altına almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye vesayet prangalarından kurtulacak, Türkiye'nin önü açılacaktır. Türkiye lider ülke olacak inşallah. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran genel seçimleriyle birlikte yürürlüğe girecek. Bu sistem Cumhuriyet döneminin en önemli yönetim reformudur. Bu sistemle yürütmeyi doğrudan milletimiz seçecektir. Yani istikrarlı yönetim, istikrarlı siyaset önünüzde inşallah. Şu anda 66. hükümet görevde. Cumhuriyet kurulalı 95 yıl olmuş. Her 1,5 yıla bir hükümet düşüyor. Ayrıca parlementer sistemin getirdiği bazı sıkıntılar var. Bu sistemle bunların tamamından kurulacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim çalışmamız güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir Meclis için. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

