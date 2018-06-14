Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurar ve Mecliste de güçlü bir şekilde desteklenirse Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü, geleceği açık." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsasını yaptığı ziyarette, bulunduğu yerlerin millete hizmet etme kurumları olduğunu belirtti.

Türkiye'de genel anlamda tarıma yatırım destekleri için ayırdıkları bütçenin 14,5 milyar lira olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, dolaylı desteklerle birlikte bu rakamın 25 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra destekleri daha da artıracaklarına işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bu desteklerimizi daha da anlaşılabilir hale getireceğiz, sadeleştireceğiz. Bu destekleri 3 kalemde özellikle sınırlandırmak istiyoruz. Çiftçiye mazot desteği ki biz buna 2018 yılından itibaren başladık. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları daha Türkiye'de mazot desteğinin başladığından habersiz. Diyorlar ki 'İş başına gelirsek çiftçiye mazot desteği vereceğiz' oysa biz bu desteği vermeye başladık. İkinci gübreye, ilaca destek ve üçüncü olarak hayvancılığa destek vereceğiz."