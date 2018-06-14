Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurar ve Mecliste de güçlü bir şekilde desteklenirse Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü, geleceği açık." dedi.
Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsasını yaptığı ziyarette, bulunduğu yerlerin millete hizmet etme kurumları olduğunu belirtti.
Türkiye'de genel anlamda tarıma yatırım destekleri için ayırdıkları bütçenin 14,5 milyar lira olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, dolaylı desteklerle birlikte bu rakamın 25 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra destekleri daha da artıracaklarına işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:
"Bu desteklerimizi daha da anlaşılabilir hale getireceğiz, sadeleştireceğiz. Bu destekleri 3 kalemde özellikle sınırlandırmak istiyoruz. Çiftçiye mazot desteği ki biz buna 2018 yılından itibaren başladık. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları daha Türkiye'de mazot desteğinin başladığından habersiz. Diyorlar ki 'İş başına gelirsek çiftçiye mazot desteği vereceğiz' oysa biz bu desteği vermeye başladık. İkinci gübreye, ilaca destek ve üçüncü olarak hayvancılığa destek vereceğiz."
Vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimler için destek isteyen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurar ve Mecliste de güçlü bir şekilde desteklenirse Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü, geleceği açık. Türkiye, bütün oyunlara rağmen 7,4 gibi hem 2017'de hem de bu yılın ilk çeyreğinde büyüme gerçekleştirdi. Bazıları bu büyümeye inanamıyorlar. İnanamayınca da 'vatandaşın cebine niye girmiyor veya biz niye hissetmiyoruz' gibi şeyler söylüyorlar. Türkiye'de 2002'de üretilen otomobil sayısına bakın şimdi üretilen sayıya bakın. Kullanılan tescilli otomobil sayısı 22,6 milyona erişmiş, Türkiye'de biz iktidara gelmeden önce beyaz eşya üretimi 2 milyon küsürlerde şimdi ise 20 milyon. Büyüme yoksa bu üretim nasıl oluyor?"
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu
Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum