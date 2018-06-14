HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye'nin önü, geleceği açık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurar ve Mecliste de güçlü bir şekilde desteklenirse Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü, geleceği açık" - "Kullanılan tescilli otomobil sayısı 22,6 milyona erişmiş, Türkiye'de biz iktidara gelmeden önce beyaz eşya üretimi 2 milyon küsürlerde şimdi ise 20 milyon. Büyüme yoksa bu üretim nasıl oluyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurar ve Mecliste de güçlü bir şekilde desteklenirse Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü, geleceği açık." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsasını yaptığı ziyarette, bulunduğu yerlerin millete hizmet etme kurumları olduğunu belirtti.

Türkiye'de genel anlamda tarıma yatırım destekleri için ayırdıkları bütçenin 14,5 milyar lira olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, dolaylı desteklerle birlikte bu rakamın 25 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra destekleri daha da artıracaklarına işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bu desteklerimizi daha da anlaşılabilir hale getireceğiz, sadeleştireceğiz. Bu destekleri 3 kalemde özellikle sınırlandırmak istiyoruz. Çiftçiye mazot desteği ki biz buna 2018 yılından itibaren başladık. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları daha Türkiye'de mazot desteğinin başladığından habersiz. Diyorlar ki 'İş başına gelirsek çiftçiye mazot desteği vereceğiz' oysa biz bu desteği vermeye başladık. İkinci gübreye, ilaca destek ve üçüncü olarak hayvancılığa destek vereceğiz."

Vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimler için destek isteyen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurar ve Mecliste de güçlü bir şekilde desteklenirse Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü, geleceği açık. Türkiye, bütün oyunlara rağmen 7,4 gibi hem 2017'de hem de bu yılın ilk çeyreğinde büyüme gerçekleştirdi. Bazıları bu büyümeye inanamıyorlar. İnanamayınca da 'vatandaşın cebine niye girmiyor veya biz niye hissetmiyoruz' gibi şeyler söylüyorlar. Türkiye'de 2002'de üretilen otomobil sayısına bakın şimdi üretilen sayıya bakın. Kullanılan tescilli otomobil sayısı 22,6 milyona erişmiş, Türkiye'de biz iktidara gelmeden önce beyaz eşya üretimi 2 milyon küsürlerde şimdi ise 20 milyon. Büyüme yoksa bu üretim nasıl oluyor?"

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
AK Partili Eker: Çözüm sürecinde HDP bize yardım etmediAK Partili Eker: Çözüm sürecinde HDP bize yardım etmedi
Bakan Özhaseki: Bizi, Suriye ve Irak gibi yapmak istedilerBakan Özhaseki: Bizi, Suriye ve Irak gibi yapmak istediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

İlginizi Çekebilir

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.