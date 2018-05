Türkiye'nin terörle mücadelesi Brüksel'de anlatılacak

- "FETÖ atipik bir örgüt"

Milletvekilleri ve üst düzey yargı mensuplarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayı önemsediklerini vurgulayan Benli, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bir seçim süreci başlamış durumda. Bizim bu sürece vakit ayırmamız gerekirken daha önemli olduğunu gördüğümüz bu toplantıya katılmaktayız. Türkiye her platformda terörle haklı mücadelesini anlatmak durumunda. Türkiye şu an insan hakları, özgürlük söylemlerine rağmen 5 tonluk bombalar kullanan PKK ile mücadele içiresinde. Bugün PKK içinde etkin görevlerde bulunanlar Avrupa'da etkinliklere çok rahat katılabiliyor. Etkinliği azalıyor gibi görünse de hala can yakıcı eylemler yapabilen bir DEAŞ var. Bu örgüt internet ve sosyal medya üzerinden insanları etkileme gücüne sahip. Türkiye bir taraftan bu örgütle de mücadele ediyor.

Öteki taraftan ikisinden de daha tehlikeli, herhangi bir forma uymayan, kendisini eğitim ya da yardım kuruluşu gibi gösterip, diğer taraftan F-16'larla, tanklarla öldürme gücüne sahip FETÖ ile mücadele ediyor. FETÖ atipik bir örgüt. Çünkü bir Türk polisine büyükelçi öldürtebilecek kadar etkinliğe sahip. Bugün Türkiye FETÖ ile mücadelesinde Avrupa tarafından yalnız bırakıldı. Yarın Avrupa bunu çok daha acı bir şekilde tecrübe edecek. Çünkü kendi ülkesinde insanları tankla ezmekten çekinmeyen kişiler şu an sığındıkları, göreceli olarak yardım gördükleri kişilere kim bilir neler yapacak."